Han passat dos dies des que la Llei d'Amnistia fos tombada al Congrés i els ànims cada cop estan més caldejats. Junts ha llançat l'enèsim desafiament contra els socialistes, i aquesta vegada ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre Ferraz. Segons apunten fonts properes al PSOE, Pedro Sánchez està molest davant del nou 'regal' Junts, que l'ha obligat a allargar un mes l'agònica negociació de l'amnistia ia seguir en un escenari d'inestabilitat governamental. Una situació que pot passar factura al partit al mig de la campanya per a les eleccions gallegues.

Per això, sembla que el president ha dit 'prou', i ha llançat els seus principals escuders per projectar una idea clara: l'amnistia no serà modificada una altra vegada. A més d'endurir el to especialment amb el partit de Puigdemont, acusant-lo d'”improvisar” i de “traïció” als catalans.

Mentrestant, els de Puigdemont segueixen en el seu projecte kamikaze de votar no l'amnistia si no es torna a ampliar, deixant una pregunta a l'aire: Han trencat definitivament els socialistes i Junts? I si fos així, podria haver arribat el final de la legislatura?

"Es mantindrà així"

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha indicat aquest dimecres que la proposició de llei d'amnistia "es mantindrà així" perquè per al Govern ja és impecable, a més que "no es pot improvisar a cada minut”.

"El que jo puc garantir és que aquesta llei que va entrar al Congrés dels Diputats impecable, absolutament constitucional i conforme al Dret europeu, és una llei que es mantindrà així i que quan s'aprovi, perquè s'aprovarà, és una llei que sortirà d'acord amb la Constitució, d'acord amb el dret de la Unió Europea i impecable", ha recalcat.

Bolaños ha apuntat que amb aquesta llei no es pot improvisar perquè és "complexa" des del punt de vista tècnic, tot remarcant que s'ha treballat aquests mesos no només a nivell polític entre els partits, sinó també amb experts de Dret Penal, del Dret Constitucional i del Dret Administratiu.

"La llei no es pot improvisar a cada minut, sinó que el que cal fer és treballar-la amb el mateix rigor amb què ho hem fet", ha emplaçat el ministre, que ha insistit a titllar d'incomprensible el rebuig de Junts, que els va agafar per sorpresa perquè ja estava pactada i "molt treballada", ha assegurat.

En un to més dur s'ha expressat la socialista Esther Peña, que ha qualificat de traïció a Catalunya el vot en contra de Junts que ha paralitzat l'aprovació de llei d'amnistia i ha instat els postconvergents a canviar-ne la posició, "no estar sempre tirant-se a la muntanya", bloquejant.

"Hi ha d'haver una voluntat política clara de girar full i ahir amb la seva posició Junts sembla que va trair els interessos de molts catalans, de Catalunya en general", a la qual "ha fallat", segons ha sostingut aquest dimecres en declaracions a Radiocable .

Junts acusa el PSOE d'incomplir el pacte de legislatura

A l'altra banda del ring, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest dimecres el PSOE que incomplirà l'acord d'investidura si no tira endavant una llei d'amnistia "integral i d'aplicació immediata".

"Si no es mouen aquí i no volen que hi hagi una llei blindada, integral i d'aplicació immediata, no estaran complint el que acordem", ha destacat en una entrevista a Rac1. Tot i que ha negat que això sigui una amenaça, ha demanat concentrar-se a buscar "solucions" per aconseguir un redactat compatible amb allò que defensen, cosa que veu possible.

Després d'explicar que ha parlat amb el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, les últimes hores, ha manifestat la seva voluntat d'asseure's amb els socialistes per arreglar la llei: "Tenim 15 dies, no ho deixem per a l'últim minut".

O algú passa pel cèrcol, o s'ha acabat la legislatura.