Sàmper, en una intervenció al Parlament. Foto: Europa Press

El que va ser conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha abandonat aquest 1 de febrer Junts per Catalunya per la "bretxa ideològica" que sent amb el partit postconvergent, així com per les formes.

"Per congruència amb el que penso políticament, la bretxa ideològica i últimament de formes, no feia possible la meva continuïtat", han explicat fonts consultades per Europa Press.

Així mateix, el que va ser titular de la Conselleria d'Interior entre setembre del 2020 i maig del 2021 ha expressat "màxim respecte a Junts, a les persones que el dirigeixen i sobretot als seus afiliats, simpatitzants i votants".

Sàmper ha enviat una carta als dirigents exposant les raons que el porten a abandonar la militància a la formació.