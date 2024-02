Arxiu - El portaveu de Junts, Josep Rius.

El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, ha instat el PSOE a mostrar interès, si vol que la legislatura avanci, per les seves exigències d'incloure a l'amnistia al 'procés' tota mena de terrorisme i delictes com el d'alta traïció.

"Tenim ara endavant uns dies que estic convençut que el Partit Socialista també està molt interessat a poder-los aprofitar", ha expressat per recordar al PSOE que l'acord que van signar amb Junts, partit de Carles Puigdemont, era només per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

En declaracions aquest dijous a La Sexta, el portaveu ha volgut subratllar que des del partit independentista ja "es va dir que la legislatura avançaria a mesura que els acords aconseguits es complissin".

Ha assenyalat que Junts vol incorporar aquests aspectes "importants i consubstancials" amb l'objectiu d'enfortir la llei perquè funcioni bé, sigui integral i s'apliqui de manera immediata un cop sigui aprovada.

Segons Rius, el que no és normal és que des de la tribuna del Congrés es digui que no hi ha terrorisme ni traïció en el 'procés' i després no quedi plasmat a la llei.

Després d'assegurar que amb aquests canvis la llei seria perfectament constitucional, el portaveu ha exposat que el compromís de Junts "també ho ha de tenir el PSOE perquè la legislatura avanci".