El magistrat Alejandro González Mariscal de Gant, membre de l'Associació Professional de la Magistratura (APM), ha subratllat en un acte organitzat pel PP que els jutges hauran d'aplicar al seu moment la Llei d'Amnistia, encara que considerin que és il·legítima i que atenta contra les bases de l'Estat de dret per trencar la igualtat i generar privilegis.

En una jornada del Grup Popular organitzada al Congrés sobre la Llei d'Amnistia, González Mariscal de Gant ha coincidit a qüestionar els principis de la proposició de llei que tramita el Congrés però ha volgut deixar clar que, quan entri en vigor, els jutges hauran de aplicar-la, encara que creguin que és "materialment il·legítima" i impròpia d'un Estat de Dret "modern i raonable".

"Però és una llei que neix del Parlament i els jutges estem obligats a complir-la, perquè estem sotmesos exclusivament a la llei --ha proclamat--. Sempre complirem amb un Estat de Dret, amb una norma que pugui ser fins i tot contradictòria amb ell".

A parer seu, la llei que el PSOE va pactar amb els independentistes d'ERC i de Junts posa en perill "les bases fonamentals de l'Estat de dret" perquè "implica privilegis" i acaba amb la igualtat. "Les normes ens fan iguals, però l'amnistia ens fa desiguals ja que es decideix no aplicar les normes a certes persones i se'ls crea un privilegi".

El 'lawfare' fa mal



D'altra banda, González Mariscal de Gant ha criticat que recentment s'estigui generalitzant l'acusació de 'lawfare', que a parer seu és "un eufemisme preciós per no dir prevaricació", que és un delicte que està al Codi Penal.

"He de confessar-los que fa mal escoltar-lo --ha admès--. No conec cap jutge, sigui del color que vulguin que sigui, al qual no li faci mal que l'acusin de prevaricador, perquè és el més greu que pot fer un jutge" .

Pel magistrat, aquest tipus de comentaris és "especialment ofensiu" i ha recalcat que els jutges estan "bastant lligats" perquè estan sotmesos a la llei que surt del Parlament.

En un altre moment del col·loqui ha admès que la Justícia pot ser lenta, però al final funciona bé i “és difícil escapar-se”. "I bona mostra és que han hagut de canviar diverses vegades una mateixa llei", ha postil·lat en vetllada al·lusió a les successives esmenes que intenten canviar la Llei d'Amnistia per respondre a investigacions dels jutges.