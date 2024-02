La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero @ep

La vicepresidenta primera del Govern i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha retret que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torni a Brussel·les a "parlar malament d'Espanya" i li ha recordat que és una "obligació constitucional" renovar el Consell General del Poder Judicial.

Montero s'ha pronunciat així durant el míting d'arrencada de la campanya electoral gallega a Lugo, on ha donat suport al candidat socialista a la Presidència de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

A la seva intervenció, Montero ha censurat que els populars "no assumeixin el resultat electoral" i pensin que "el poder els pertanyen per bressol". "I quan estem els socialistes, som il·legítims, som okupes, som gent que no defensa les institucions", ha criticat.

Després d'això, ha sostingut que el que fa Feijóo és "sempre parlar malament d'Espanya". "Només creua els Pirineus per parlar malament del país. Imagineu-vos un patriota que es diu patriota, que es dóna cops de pit i que està tot el dia parlant malament d'Espanya perquè no arribin diners. Cal ser mesquí", ha dit.

En aquest sentit, ha criticat que el dirigent popular s'oposi a renovar l'òrgan de govern dels jutges "fins que no es canviï la llei". "¡Que no, senyor Feijóo! Que és una obligació constitucional", ha incidit per sostenir que no es tria "quan es respecta la Constitució i quan no en funció del que agradi més o menys". "El que cal fer és complir la legislació", ha subratllat.