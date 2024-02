El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant un ple del Congrés dels Diputats, al Palau del Senat, el 10 de gener del 2024, a Madrid (Espanya).

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) fa cinc anys que està caducat i, malgrat els esforços del Govern per renovar-lo, el Partit Popular - abans de Pablo Casado i ara d'Alberto Núñez Feijóo- es nega reiteradament a assolir un acord. Els populars han recorregut a tota mena d'excuses durant aquests cinc anys per eludir la responsabilitat constitucional de renovar els òrgans judicials, però només hi ha una raó real: l'actual CGPJ té una majoria conservadora favorable a les tesis del PP, i si fos renovat amb el sistema actual passaria a tenir una majoria progressista.

Però Feijóo vol conservar el poder sobre la judicatura espanyola. i per això ha tornat a arrissar el ris aquest dijous. El líder del PP ha exigit que han de negociar "simultàniament" la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el text d'una reforma legal per canviar el sistema d'elecció de l'òrgan de govern dels jutges. De fet, ha advertit que "mentre no es tanqui tot", no "podran acordar res".

I per què ara demana això? Perquè en aquest cas l'ordre de factors sí que altera el producte. Si Feijóo aconseguís canviar el sistema de nomenaments per donar més pes als jutges, seria molt possible un escenari on les associacions judicials conservadores, que són les que tenen més poder per designar magistrats, acabessin dibuixant un CGPJ, una altra vegada, amb majoria conservadora.

"No volem enganyar ningú, el Govern ho sap i jo crec que els espanyols tenen dret a saber-ho. Aquesta és la postura del Partit Popular i aquestes són les dues qüestions que ens han portat a asseure'ns a Brussel·les", ha emfatitzat Feijóo, després reunir-se a Brussel·les amb el president del Partit Popular Europeu (PPE), Manfred Weber.

Negociació "agafi" si no es fa de forma simultània

Després d'assegurar que el que busquen és que el Govern no "controli" la Justícia, el cap de l'oposició ha insistit que la renovació del CGPJ i la reforma de la llei s'hauran de fer de manera simultània, una exigència que el PP porta defensant els darrers mesos.

"Hi haurà renovació i hi haurà llei. Hi haurà llei i renovació. Si no, la negociació quedaria coixa", ha afirmat, per avisar que el Govern ja els ha "enganyat una vegada" i no els tornaran a "enganyar la segona". Feijóo ha explicat que es tracta de renovar el Consell, amb una "aposta per la regeneració" de les condicions per formar part del Consell, i impulsar una "nova llei aprofundida en la independència judicial". Una independència, és clar, que beneficiï els populars.