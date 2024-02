Montero, en una compareixença com a ministra d'Igualtat. Foto: Europa Press

Les bases de Podemos han ratificat l' exministra d'Igualtat, Irene Montero, com a candidata a les eleccions europees de la formació, de manera que tindrà la missió de rellançar el partit en aquesta cita electoral clau per al futur de la formació morada i on es mesurarà amb Sumar.

També a nivell autonòmic les bases de Podemos han donat suport als candidats oficialistes en vuit comunitats autònomes, de manera que la direcció estatal es garanteix estabilitat en aquests territoris en estar dirigits per afins a la cúpula del partit.

Així ho ha avançat la líder de la formació morada, Ione Belarra, a l'inici del Consell Ciutadà estatal del partit per detallar que, en el cas de les primàries als comicis europeus hi han participat 36.054 inscrits. D'aquesta xifra, més de 30.581 han donat suport a la ministra d'Igualtat, el 85% del total de vots emesos a unes primàries on no tenia rivals de rellevància.

La xifra de participació és inferior a la darrera consulta de la formació respecte al suport d'investidura, on van votar 55.000 inscrits, però superior al procés per ratificar el darrer document estratègic del partit el mes de novembre passat, que va mobilitzar 31.000 inscrits.

Belarra ha desgranat que Montero assumeix el repte de "posar dempeus" al projecte polític que representa l'"esquerra inconformista" i que es "deixaran la pell" per tornar a portar la veu de Podemos a Europa.

La secretària general de la formació morada ha reivindicat que les primàries és el principal patrimoni polític del partit i que s'ha de protegir. "A Podemos els dirigents manem obeint i qui decideix si mereixem la confiança dels càrrecs que ostentem és la militància", ha conclòs.

En el cas de la candidatura a l'eurocambra, la coportaveu Isa Serra serà la número dos de Montero i el tercer lloc és per al nou secretari d'Organització, Pablo Fernández, s'enquadra a la tercera plaça.