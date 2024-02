Isabel Díaz Ayuso @ep

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha referit sobre la situació de Catalunya després d'assegurar que "després de tancar una plaça de toros, li ha seguit la sequera, el control polític i l'adoctrinament".



"No conec un lloc on la prosperitat ni la llibertat s'hagin obert camí després de tancar-se una plaça de toros. Tot al contrari. Qui frenarà l'afany autoritari demà, si avui no s'asfixia i ningú no fa o diu res? Això només va a anar a pitjor i la llibertat es defensa exercint-la", ha recalcat aquest dijous a la presentació dels cartells de la Fira de Sant Isidre 2024.



Alhora, la dirigent madrilenya ha lamentat que un recurs judicial "hagi tornat a tancar la Monumental de Mèxic". En aquesta línia, ha demanat "recordar" l'afició mexicana, la catalana i de "tots aquells llocs on una festa, per ser intrínsecament espanyola, està sent perseguida".



D'altra banda, Ayuso ha destacat el resultat dels cartells de l'edició d'aquest any perquè "encaixar-ho tot porta moltíssima feina". Així mateix, ha subratllat que "Madrid estima els toros perquè sap que a

algunes tardes i en algunes feines, hi ha moments d'una bellesa que estremeix”.



"Comença el compte enrere perquè sonin els clarins i timbals, veure plens les esteses i viure l'embruixot que respiren els voltants de la plaça abans durant, i després de les grans tardes", ha remarcat.



La cap de l'Executiu autonòmic ha recalcat també el "retrobament amb els grans toreros" a la plaça "més important del món, que tornaran a la regió com cada any, i que faran somiar en unes tardes de cultura i de glòria".



Aquest any de Sant Isidre es compondrà de 21 corregudes (inclosa la tradicional de la Premsa el 5 de juny), 2 de reixons i 3 corregudes de jònecs picades. A la passada edició va congregar prop de 500.000 espectadors, amb una mitjana de 21.000 per dia.



Del 10 de maig al 8 de juny, faran la passejada al cós madrileny primers espases del panorama nacional com Morante de la Puebla, Alexandre Talavante, Sebastià Castella, José María Manzanares, Andrés Roca Rey, Emilio de Justo o Daniel Luque.



No faltaran a la cita noms de l'interès de l'aficionat com Uceda Leal, Paco Ureña, Manuel Escribano, Gómez del Pilar, Fernando Robleño, Francisco JoséEspada, Juan Ortega o Pablo Aguado, Borja Jiménez, Fernando Adrián -guanyador de la passada edició- o Isaac Fonseca.



Igualment està prevista la participació dels novellers capdavanters del moment i els principals referents actuals en l'art del rejoneo, com Pablo Hermoso de Mendoza o Diego Ventura. Tots ells s'enfrontaran davant de llosats de les millors ramaderies, entre les quals destaquen Baltasar Ibán, Victorià del Riu, La Cinquena, Font Ymbro, Juan Pedro Domecq, Penya-segat, El Port de Sant Llorenç, Miura, Victorino Martín, Adolfo Martín o José Escolar .



També s'han presentat aquesta nit la Corrida Extraordinària de la Beneficència (9 de juny) i la coneguda com a In Memoriam (16 de juny), que aquest any recordarà la figura del mestre Antonio Chenel Antoñete (16 de juny), així com la Fira de la Comunitat de Madrid, composta per la tradicional Corrida Goyesca el 2 de maig, coincidint amb el Dia de la Regió, i una novillada picada la jornada anterior.



"El Govern autonòmic treballa en la defensa i el foment del món del toro, amb l'orgull de saber que aquí s'assenta la primera plaça del món i que hem de conservar la nostra herència cultural, que pertany als que se'n van anar i als que estan per venir". Per això considerem aquesta festa un Bé d'Interès Cultural”, ha defensat la presidenta.



Premis de la temporada 2023



En el decurs de la gala, la presidenta ha participat en la concessió dels premis a les figures més

destacades de la temporada passada concedits per Plaça 1, empresa que gestiona les activitats de la

Plaça de les Vendes.



Ayuso ha lliurat el reconeixement al torero sevillà Borja Jiménez com a 'Gran Triomfador' de la Fira

de tardor. Victorino Martín ha estat distingida com a 'Millor Ramaderia', i el periodista Pedro Piqueras ha

rebut el 'Premi d'Honor', per la seva trajectòria professional.



Pel que fa al de la Joventut i Tauromàquia aquest any ha recaigut a Cayetana Rivera, i el de Solidaritat i

Tauromàquia ha estat per al doctor Máximo García Padrós, cirurgià en cap de la infermeria de la

Monumental.