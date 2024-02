Arxiu - L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont intervé a l'acte del Consell de la República a Perpinyà (França) a 29 de febrer de 2020 @ep

El fiscal de l'Audiència Nacional a càrrec de la causa relativa a Tsunami Democràtic ha retret al jutge Manuel García Castelló que hagi demanat al Tribunal Suprem que imputés l'expresident de la Generalitat resident a l'estranger i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg sense haver investigat prou abans de fer aquest pas.

"No es va practicar, entre la interlocutòria d'inculpació que justificava no remetre l'exposició raonada i el moment d'efectuar-ho, cap diligència en relació amb els dos aforats que permetés fer el pas finalment fet", assenyala en un escrit.

En aquest sentit, el fiscal Miguel Ángel Carballo retreu al magistrat --que està a càrrec de la investigació en què s'analitza el paper de la plataforma 'Tsunami Democràtic' als aldarulls i accions posteriors a la sentència del 'procés'-- que adoptés decisions "contradictòries" en resolucions properes en el temps.

"Resultava del tot incongruent acordar una sèrie de diligències a la interlocutòria d'inculpació de 6 de novembre i, sense esperar-ne el resultat, precipitar la remissió de l'exposició raonada al Tribunal Suprem", insisteix.

Investigació "mancada de justificació"



El fiscal suma a això que, en contra del que manifesta la interlocutòria pel qual es rebutgen els recursos de diverses de les parts encausades, s'han dut a terme "escasses diligències" i només en referència a les conseqüències dels disturbis succeïts a Catalunya després de la sentència, però "en cap cas a nous indicis d'imputació contra els aforats que precipitessin, en contra del que estava motivat, la remissió de l'exposició al Tribunal Suprem".

En aquest sentit, subratlla que "fins ara" el jutge García Castellón "ha dut a terme diligències que no han incidit en absolut ni han aportat cap dada nova sobre la inculpació" de Puigdemont o Wagensberg. I recalca que en el cas de l'expresident català "ni tan sols la Guàrdia Civil" li ha atribuït cap dels fets que s'investiguen en aquesta causa.

Així mateix, retreu al titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 que hagi "estès la pràctica de diligències a l'acreditació de fets que ni tan sols es recullen als informes d'intel·ligència de la Guàrdia Civil", per la qual cosa l'acusa de dur a terme "una amplitud de l'objecte del procediment sense justificació".

Carballo assegura que "ja era significativa la falta d'arguments per a la concreta imputació de fets de matís terrorista als investigats", en considerar que el jutge a la interlocutòria del 6 de novembre "es limitava a una genèrica remissió als informes de la Guàrdia Civil" i "només" dedicava un capítol a la imputació de Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

"Doncs bé, avui dia, la remissió de l'exposició raonada al Tribunal Suprem es presenta totalment injustificada i immotivada, davant el nul avanç de la investigació en aquest sentit", conclou.

Li afecta que confongui 'tsunami' amb CDR

Carballo, que no veu el delicte de terrorisme a l'assumpte i considera que la causa ha de ser remesa als jutjats de Catalunya, assenyala que, en tot cas, el jutge ja ha remès per providència la causa al Suprem, que ara ha de ser " qui decideixi sobre la seva competència per conèixer dels fets”.

En el marc del seu escrit, el fiscal també retreu al jutge que en els fonaments d'algunes de les seves resolucions arribi a "confondre el fenomen de Tsunami Democràtic amb els CDR quan es tracta d'entitats o actuacions absolutament diferents".

Per al fiscal resulta "rellevant" en aquest sentit "com s'atribueix als informes de la Guàrdia Civil a algun dels aquí investigats el seu interès a contactar i comptar amb l'actuació dels CDR, exponent evident que no es tracta del mateix fenomen".