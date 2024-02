"Nosaltres volem una educació trilingüe a Catalunya, aquella que els polítics independentistes tenen per als fills, però que neguen per als fills dels altres". EP

El president de Ciutadans (CS), Carlos Carrizosa, ha criticat que els independentistes no volen una educació trilingüe: "Nosaltres volem una educació trilingüe a Catalunya, aquella que els polítics independentistes tenen per als fills, però que neguen per als fills dels altres ".

Així ho ha dit aquest divendres en una edició del cicle de conferències 'Diàlegs Ciutadans' a la llibreria Byron amb la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada.

"Hi ha models que redunden millor en l'èxit dels alumnes que la immersió lingüística, però això no interessa als polítics independentistes, perquè ells no s'emparen en criteris pedagògics, es basen en criteris identitaris que imposen els altres, però no els seus", ha afegit.

A més, ha criticat que malgrat tenir empara judicial al "blindatge del bilingüisme, amb successives sentències, no es compti amb la protecció del poder executiu ni del legislatiu".

Per part seva, Losada ha afirmat que un dels motius pels quals s'ha constatat el fracàs escolar dels alumnes en els informes PISA és que "a més de la meitat dels estudiants se'ls impedeix estudiar en la seva llengua materna".

"Tenen una dificultat afegida respecte als que sí que poden estudiar en la seva llengua materna. Aquesta situació s'agreuja i suposa una doble barrera per als alumnes amb necessitats especials", ha lamentat Losada.