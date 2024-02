"Es pot arribar a tancar l'aixeta d'un hotel o de qualsevol comptador" que passi el límit. EP

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, ha plantejat que els usuaris paguin "exactament" per l'aigua que consumeixen, per a la qual cosa la Conselleria ha proposat modificar el cànon a la llei de mesures d'acompanyament de els Pressupostos catalans 2024.

"Que tu paguis exactament pel que consumeixes. Això ara no passa perquè hi ha un mínim que pagues independentment del que consumeixes", ha afirmat en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest dissabte.

Així s'incentivaria que la gent consumeixi menys i, alhora, "pagaria més qui passi al quart tram, que és un volum d'aigua molt elevat que s'ha de penalitzar".

Ha afegit que aquesta modificació depèn de l'aprovació dels comptes públics de la Generalitat: "Si no hi ha pressupostos, no podem modificar la llei".

LES MULTES S'INVERTEIXEN A L'ACA



Mascort ha alertat que per als usuaris que sobrepassin els límits de consum hi ha una multa màxima de 3.000 euros, ia més ha avisat que el Govern planteja altres actuacions; per exemple, "es pot arribar a tancar l'aixeta d'un hotel o qualsevol comptador que sobrepassi els límits".

També ha assegurat que els diners que es recaptin de les multes es destinaran a les inversions en alta de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), especialment en tasques d'abastament i sanejament.

"HORITZÓ 2027-2030"



Sobre quan preveu deixar de dependre de les pluges, ha apuntat a l'horitzó 2027-2030: "Estarem produint tant recurs com consumeix avui la regió metropolitana. Entre l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera i la del Foix doblarem la capacitat d'aigua. I augmentarem també molt l'aigua regenerada”.

També ha assegurat que "amb l'horitzó 2027-2030, la regió metropolitana de Barcelona no necessitarà recursos de cap altra banda", rebutjant així connectar la xarxa de l'Ebre amb la barcelonina.