Ha reivindicat el valor "de la bona política" per solucionar problemes. EP

El president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit aquest dissabte que la situació catalana no es normalitzarà "de la nit al dia", però ha reivindicat el valor "de la bona política" per solucionar problemes i es ha reafirmat que la seva "convicció" d'afavorir aquesta "normalització" a Catalunya és "total".

Així ho ha traslladat en un acte polític a Ourense, davant d'unes 1.200 persones, segons dades de l'organització socialista. Després de diverses visites prèvies en precampanya, aquest segon dia de l''sprint' final cap a la cita amb les urnes del 18F, Sánchez ha tornat a recalar en territori gallec, igual que els dirigents estatals de PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal, i Sumar, Yolanda Díaz.

Després d'enaltir la figura del candidat socialista a presidir la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacat la seva tasca al capdavant d'un Govern "net" a Espanya, en què "avui no hi ha corrupció", i que ha hagut d'afrontar la " crisi territorial més greu" a Espanya, una situació que ha lamentat que el PSOE "va heretar".

"No la vam provocar nosaltres, va ser la imperícia i irresponsabilitat de qui governava a Madrid llavors", ha lamentat, en referència a l'etapa en què el popular Mariano Rajoy dirigia l'Executiu estatal. I davant dels que puguin pensar que "el temps ho cura tot", ha avisat que entre el 2011 i el 2017 les coses "van anar a pitjor" a Catalunya.

Així, ha advertit que "el temps no arregla les coses, sinó que és la política, la bona política, la de la trobada i no la de la confrontació territorial" la que permetrà, sota el seu punt de vista, tornar la 'normalitat' a la situació catalana.

"ÉS BO PER A CATALUNYA I PER A ESPANYA"



Després d'afirmar que n'hi ha prou amb un "passeig" per la comunitat per comprovar que la situació catalana és "millor" ara que el 2017, s'ha reafirmat que, encara que la "normalització total" no arribarà "de la nit al dia", ell no ceixarà en el seu afany.

"La meva convicció de normalitzar la situació a Catalunya és total, perquè això és bo per a Catalunya i bo per a Espanya", ha dit.