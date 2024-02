Mariano Rajoy @ep

L'expresident del Govern Mariano Rajoy ha rebutjat "que governin Puigdemont i Otegui", durant la seva intervenció al míting del PP celebrat a la plaça de toros de Pontevedra. "No volem l'amnistia" que, segons ha afirmat, "només té un objectiu, set vots".

"L'amnistia vol que els que van violar la llei i la Constitució siguin els bons, i els jutges, els fiscals i els que vam fer que es complís la llei som els dolents", ha criticat Rajoy, que ha reclamat que "els que passen per damunt de la llei siguin sancionats".

A més, ha criticat que el Govern ataca "de manera immisericordiosa el poder judicial", argumentant que "atacar és un atac a la democràcia". "Això que estem veient no ho havíem vist des del 1978 amb la seva Constitució", ha afegit Mariano Rajoy, que argumenta que "un Govern com aquest és dolent per a Espanya i Galícia". "Volem Rueda i Feijóo", ha recalcat al contrari.