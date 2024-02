En plena campanya electoral a Galícia, els principals partits polítics, com el PSOE, el PP, Sumar i Vox, han marcat les seves posicions clau. EP

En el marc de la intensa campanya electoral per a les properes eleccions a Galícia, els principals partits polítics han fet declaracions destacades que delineen les seves propostes i enfocaments per al futur de la comunitat autònoma. Aquí presentem les veus clau de PSOE, PP, Sumar i Vox:

PSOE: Trucat a la Mobilització

El president del Govern, Pedro Sánchez, líder del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), ha instat els gallecs a recolzar la candidatura encapçalada per José Ramón Gómez Besteiro.

PSOE EP

Durant un míting a Expourense, Sánchez va fer una crida a la mobilització, destacant la importància de "donar la cara" i "explicar" el projecte de la Xunta. Va ressaltar la necessitat de retre comptes i va advocar per un canvi liderat per Besteiro, afirmant que "paperetes per al canvi n'hi ha moltes, però només n'hi ha una per governar aquest canvi: la del PSOE amb Besteiro".

PP: Advertiment sobre Governs "Puigdemont i Otegi"

L'expresident del Govern, Mariano Rajoy, i el líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, es van unir en un míting central de la campanya per recolzar el candidat a la reelecció, Alfonso Rueda.

PP EP

Tots dos van expressar el seu rebuig que "governin Puigdemont i Otegi" a Galícia, advertint que la regió no necessita líders com Pedro Sánchez. Feijóo va destacar la gestió del Govern gallec com un "exemple per a Espanya" i va fer una crida a votar per l'estabilitat i l'experiència.

Sumar: Trucat a la Coalició Progressista

La candidata de Sumar Galícia, Marta Lois, ha introduït la possibilitat d'una coalició progressista des del primer dia en cas de deixar fora l'actual president, Alfonso Rueda. Lois va emfatitzar que Sumar Galícia serà el "motor de canvi" i va advocar per polítiques valentes per abordar l'habitatge, l'educació i la sanitat.

SUMAR EP

Íñigo Errejón, líder de Más País, va donar suport a Sumar, destacant el seu paper decisiu per a un govern progressista i cridant a la mobilització.

Vox: Crítiques a la Gestió i Crisi en Sectors Fonamentals

Santiago Abascal, líder de Vox, va lamentar la situació del sector primari i secundari a Galícia, descrivint-los com a "ferits de mort". Va criticar aquells que diuen defensar aquests sectors a Galícia però voten el contrari a Brussel·les.

VOX EP

Abascal va subratllar la necessitat d'un canvi a Brussel·les per protegir els sectors afectats i va criticar l'agenda verda que, segons ell, empobreix les classes mitjanes i populars.

Aquestes declaracions resumeixen algunes de les perspectives i enfocaments dels principals partits a la recta final de la campanya electoral a Galícia. Els votants enfrontaran decisions crucials el proper 18 de febrer.