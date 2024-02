La proposta sorgeix després de la crida del Parlament Europeu el 2022, que va instar Espanya a prendre mesures contra la impunitat de la banda terrorista. EP

El PP portarà al Ple de dimarts que ve al Congrés una llei perquè els assassinats duts a terme per la banda terrorista ETA siguin reconeguts com a crims de lesa humanitat, cosa que impediria la seva prescripció i reforçaria l'exigència d'aclariment, i per prohibir els homenatges els autors d'aquests atemptats.

Els populars recorden que l'any 2022 el Parlament Europeu ja va demanar a Espanya aquest tipus de mesures per evitar que els crims de la banda terrorista quedin impunes. En concret, el Comitè de Peticions va aprovar el 21 d'abril del 2022 un informe sobre l'existència de 379 assassinats d'ETA encara sense resoldre que incloïa una quinzena de recomanacions a les autoritats espanyoles.

CRIMS CONTRA HUMANITAT



Aquest informe demanava precisament adoptar les mesures necessàries per aclarir els crims d'ETA encara pendents de resoldre, evitar la impunitat jurídica, social i moral dels terroristes, reconèixer els assassinats d'ETA com a crims de lesa humanitat, condicionar els beneficis penitenciaris a què es col·labori amb la Justícia, i impedir els actes d'homenatge als terroristes i la humiliació de les víctimes.

En la seva proposició de Llei Orgànica sobre Crims d'ETA sense resoldre i les seves víctimes, recollida per Europa Press, el PP al·lega que la comprensió correcta de la llei requereix conèixer el context normatiu europeu, "que ha evolucionat cap a un marc més sòlid i coherent amb l'objecte de reforçar la consideració que els actes de terrorisme constitueixen una de les violacions més greus dels valors de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat". També “del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals, així com un atac contra els principis de la democràcia i l'Estat de Dret”.

És a dir, la proposta del PP considera "necessari" emprendre una acció legislativa amb canvis normatius per donar compliment a aquestes indicacions.

PRECEDENTS



Els d'Alberto Núñez Feijóo indiquen al text que l'informe del Comitè de Peticions del Parlament Europeu es fonamenta en una visita d'informació realitzada a Espanya, del 3 al 5 de novembre del 2021, en relació amb els gairebé quatre-cents assassinats d'ETA encara sense resoldre, que constitueixen el 44% del total.

El PP també recorda que hi ha un antecedent directe que ha tingut en compte per al desenvolupament de les mesures contemplades a la llei: un altre informe del Parlament Europeu, aprovat el 19 de novembre de 2020, sobre la situació dels drets fonamentals a la Unió Europea els exercicis 2018 i 2019.

Hi demana a les autoritats espanyoles prendre les mesures necessàries per evitar que les víctimes del terrorisme "siguin humiliades per actes com els homenatges a etarres que s'ha produït els últims anys a Espanya" i reclama que "les institucions pertinents", ja sigui a nivell local, autonòmic o estatal, "proporcionin les salvaguardes necessàries per evitar que es produeixi una victimització posterior derivada d'humiliacions i atacs a la imatge de les víctimes per part dels sectors socials relacionats amb l'agressor".

UPN DEMANA EXPLICACIONS A MARLASKA



D'altra banda, UPN ha presentat una interpel·lació al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè defensi davant del ple les mesures que durà a terme per acabar amb aquells actes de suport, enaltiment i homenatge a membres de la banda terrorista ETA.

Segons explica a l'escrit presentat pel diputat d'UPN, Alberto Catalán, durant els últims mesos s'han produït al llarg del territori Navarro i al País Basc actes en suport a la banda terrorista ETA, cosa que al seu parer suposa una "humiliació" a la democràcia i a les víctimes.

La interpel·lació registrada s'hauria de debatre dimecres que ve durant la sessió de control al Govern, el primer del 2024, i que tindrà lloc al Congrés. Tot i això, Marlaska ja ha anunciat la seva absència. Per tant, des de l'Executiu poden posposar aquesta interpel·lació, en cas que des d'UPN hi estiguin d'acord, o bé delegar-ne la resposta en un altre membre del Govern.