Muntatge fet a partir de fotos d'Europa Press

El fiscal del Tribunal Suprem (TS), Álvaro Redondo, ha emès un informe on s'oposa que l'alt tribunal investigui Carles Puigdemont per terrorisme, contestant així a l'exposició raonada que va enviar al TS el jutge de l'Audiència Nacional (AN) que instrueix Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, perquè imputés l'expresident català per aquests delictes.

Segons ha avançat El Confidencial i han confirmat fonts fiscals a Europa Press, Redondo segueix la tesi del fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo, que va recórrer el pas fet pel jutge instructor en considerar que no existien indicis suficients per procedir contra Puigdemont i que els fets no eren constitutius de terrorisme, sinó de desordres públics greus.

Tot i això, les mateixes fonts expliquen que l'informe encara no és definitiu perquè s'ha de sotmetre a l'examen de la junta de fiscals penal del TS, cosa que està prevista per dimarts que ve. En cas que hi hagi criteris oposats, s'imposarà el de la majoria, apunten.

Una vegada emès l'informe definitiu de la Fiscalia del Suprem, el magistrat Juan Ramón Berdugo (com a ponent de l'assumpte) serà l'encarregat de proposar a la Sala Penal de l'alt tribunal si escau o no admetre'l.

Va ser el novembre passat quan el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 va dirigir la causa contra Puigdemont i, poc després, va elevar una exposició raonada al Suprem demanant que l'imputés per terrorisme, ja que el líder independentista està aforat davant aquest tribunal.