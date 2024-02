El Parlament de Galícia. Foto: Viquipèdia

El compte enrere per a les eleccions de Galícia segueix... i també la publicació de nous sondejos. El més recent, aquest dilluns 5 de febrer per part del CIS, situa el BNG com a únic partit que milloraria resultats.

Per tant, tant el PP com el PSOE i Sumar estarien en reculada.

T'ho expliquem a Galiciapress.