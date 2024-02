L'expresident del Govern José María Aznar @ep

L'expresident del Govern José María Aznar i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han coincidit aquest dilluns a defensar que si se'n va contra els jutges i no es posen límits "s'acaba" a Veneçuela i han criticat la política" nefasta i catastròfica" que hi ha ara mateix a Espanya.

Aznar i Ayuso han compartit aquestes reflexions a l'Aula de Lideratge del Màster Oficial en Acció Política, impartit per l'Institut Atlàntic de Govern (IADG) i la Universitat Francisco de Vitoria.

La dirigent madrilenya ha sostingut que s'està vivint un dels moments més greus "que ha patit Espanya en democràcia ja que s'han trencat totes les regles" i s'ha obert un nou camí "pel qual no transiten normalment les democràcies".

Això passa, per a la presidenta, "quan es juga amb la democràcia" i s'anteposa aquesta "a la llei i la llibertat", en "el moment en què no es respecta el paper dels jutges, del Poder Judicial, de la separació de poders" i "s'esborren delictes, es manipula el Codi Penal a conveniència del delinqüent i les lleis les redacta el que ha comès delictes". Ayuso ha defensat que una democràcia "necessita uns contrapesos, uns contrapoders, perquè el poder si no seria il·limitat".

La cap de l'Executiu madrileny ha subratllat que si es necessiten uns vots que no pots tenir i per això "comets tot aquest tipus d'atropellaments contra els jutges, contra els fiscals --com hem vist avui a tots els mitjans--, contra les decisions dels lletrats del Congrés" i "contra les normes de la mateixa Unió Europea" et converteixes "en una cosa diferent", s'obre pas un camí "molt difícil de revertir".

En aquest sentit, ha insistit que si es fan "bans" de jutges i s'avisa que es crearan "comissions d'investigació contra els mateixos jutges", com passa "en llocs com Veneçuela", "s'acaba així, es acaba així".

A més, ha criticat que hi hagi "comunitats senceres abandonades" mentre es beneficiï Catalunya "amb els diners de tots" i ha censurat que el pacte entre el PSOE i els independentistes sigui un "sinsentit" i "el poder pel poder". "Els nacionalistes aguantaran el que vingui i més i, per això, el Govern s'empassarà amb tot i més", ha remarcat. Per Ayuso, és "un negoci en què tot Espanya s'està veient segrestada" i que està portant "els mals de la política catalana" a tot el país.

"Jo estic totalment d'acord amb Isabel en el que acaba de dir", ha traslladat a continuació l'expresident del Govern, que ha criticat que els néts o besnéts dels combatents a la Guerra Civil vulguin tornar-hi "i liquidar" la Transició .

Aznar ha alertat que "desmantellar un règim i tornar a les polítiques de confrontació no es fa sense posar en risc la convivència". "S'està posant en risc la convivència, i això és un problema enorme que tenim per al futur", ha avisat tot seguit.

L'expresident ha recordat que durant les darreres campanyes electorals va avisar que si es tornava a crear "la coalició Frankestein" hi hauria amnistia i "reconeixement del dret d'autodeterminació". I, segons ha traslladat, aquest darrer punt és “el que s'està negociant” ara.

A més, ha vaticinat que el que passarà a les properes eleccions generals és que els espanyols elegiran "entre el sistema constitucional encapçalat per la monarquia parlamentària i la confederació independent de repúbliques ibèriques". "Aquesta serà l'elecció i la decisió que tindran els espanyols", ha apuntat.

L'expresident ha sostingut que serà "l'última conseqüència" de la "política nefasta i catastròfica" que hi ha a Espanya en aquest moment. "Les eleccions no seran d'una altra manera. Seran estructurals, existencials, sobre el sistema. I això és el que ens estem jugant", ha dit.