El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assenyalat que el terme 'fatxosfera' fa referència a la ultradreta i els mitjans de comunicació que al seu parer crispen i polaritzen la societat. Així, ha assegurat que és una cosa que "existeix" i que "fa olor de naftalina".

D'aquesta manera, Sánchez s'ha reafirmat en unes declaracions fetes en una altra entrevista recent en què va utilitzar per primera vegada aquest terme i va dir que té l'objectiu de desmobilitzar i derrotar el Govern.

Aquest dilluns, en una entrevista a La Sexta, Sánchez ha assenyalat que es tracta d'"una conjunció de polítiques mediàtiques" per part de la "ultradreta" que es duen a terme també a les xarxes socials "per generar odi, crispar i polaritzar" .

El cap de l'Executiu ha rebutjat explicar a quins mitjans considera part de la 'faxosfera' però diu que fa referència a "la ultradreta, mitjans de comunicació i estratègies de comunicació que generen polarització, odi, ressentiment entre la societat, precisament per tapar amb el soroll la seva negativa a continuar avançant des del punt de vista dels drets i de les polítiques socials”.

"Jo crec que els ciutadans són prou madurs per saber exactament on són. Que la fatxosfera existeix?, per descomptat. Que fa olor de naftalina?, sens dubte", ha afegit.

Finalment, ha assenyalat que quan va utilitzar aquest terme no estava pensant en ningú. "Vostè segur que no es va donar per al·ludit", ha llançat l'entrevistador. "Després que es donessin per al·ludit alguns actors polítics i mediàtics, ja que la veritat no sé què pensar", ha conclòs.