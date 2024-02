El president del Govern, Pedro Sánchez / EuropaPress

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha obert la porta a fer una modificació de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LeCrim) com a part de la negociació per convèncer Junts que voti a favor de la Llei d'Amnistia, que beneficiarà els implicats en el procés independentista.

A més, ha assenyalat que té "màxima disposició" al diàleg amb els partits en la tramitació de la llei d'amnistia, subratllant que han de trobar una solució entre tots. Tot i això, ha recalcat que la proposició, tal com està ja redactada, cobreix "tots els supòsits" del 'procés'.

En ser interrogat sobre una reforma de la LeCrim amb l'objectiu d'acotar les instruccions dels jutges, Sánchez ha afirmat que les últimes setmanes s'han vist "instruccions que es prolonguen i que fins i tot els mateixos fiscals han posat en qüestió" en referència a les darreres decisions judicials que podrien posar en perill que alguns líders independentistes com l'expresident català, Carles Puigdemont, es poguessin acollir a l'amnistia.

"Crec que hi ha elements que podem incorporar de millora i que poden esmenar alguns dels dubtes que puguin tenir aquestes formacions polítiques", ha assenyalat en una entrevista a La Sexta.

Considera a més que aquesta possible reforma "s'encardina perfectament" a la llei d'eficiència de la Justícia que es va convalidar fa unes setmanes al Congrés dels Diputats.

En ser qüestionat de nou sobre aquest assumpte, és a dir que pretén no tocar el text de l'amnistia però sí una reforma que afecti la instrucció judicial, Sánchez ha assenyalat: "Parlarem amb els grups parlamentaris per veure exactament quins marges tenim de millorar una llei que, insisteixo, és valenta, és reparadora i, sobretot, és constitucional”.

EL PSOE VOTAR CONTRA ELS TERMINIS EL 2017

Val a dir que l'any 2017 el PSOE estava en contra d'acotar els terminis del període d'instrucció dels jutges i de fet va votar a favor de derogar una reforma anterior del PP que establia terminis màxims de 6 mesos per investigar processos penals, ampliables fins 18 mesos en cas de recerca complexa.

Aquest dilluns, Sánchez ha assegurat que té "màxima disposició al diàleg", encara que ha advertit que han de ser conscients que han aconseguit un "bon acord" que al seu parer "cobrirà tots els supòsits que ara mateix incumbeixen al moviment independentista ". Sánchez ha respost així en ser preguntat sobre si es modificarà la llei per incloure tots els tipus de terrorisme i el delicte d'alta traïció, com exigeix Junts, assenyalant aquí que el PSOE ja va dir que "no".

Sánchez ha insistit que creu que l'actual text de la proposició d'amnistia és "bo" i ha defensat que és una llei "reparadora, llei valenta i plenament constitucional", a més d'"alineada amb el Dret Europeu ".

Dit això, el cap de l'Executiu ha emplaçat a trobar una "solució" entre totes les formacions polítiques perquè tiri endavant la llei d'amnistia, que ell està "convençut que sortirà".

En aquesta mateixa línia el cap de l'Executiu ha reiterat que és moment de "temperança" per continuar negociant amb Junts, i ha recordat que aquesta formació ja va votar a favor d'aquesta mateixa llei en quatre ocasions. També diu que és moment de "fermesa" i ser conscients que l'acord aconseguit és "plenament constitucional" ia més està alineat amb el dret europeu, segons ha defensat.

Així mateix, s'ha mostrat convençut que la llei d'amnistia tirarà endavant ia més ho farà en línia amb la Carta Magna. "Jo li garanteixo que serà 100% constitucional", ha remarcat.

'TSUNAMI' NO ÉS TERRORISME

D'altra banda, ha insistit a assenyalar que els fets relatius a la causa de Tsunami Democràtic no constitueixen, al seu parer, un delicte de terrorisme. En aquest sentit, ha equiparat aquests esdeveniments a protestes contra el PSOE i el Govern dels últims mesos en què s'ha tallat el carrer Ferraz en nombroses ocasions i també l'Autovia A-6 a l'altura del Palau de la Moncloa en una ocasió , durant un breu període de temps.

"¿Vostè pensa que, per exemple, les concentracions al carrer Ferraz durant aquests últims mesos és terrorisme? Jo crec que no ho és. Haver tallat l'A6, com es va tallar a Madrid durant les protestes que han liderat alguns dirigents de la ultradreta i també de la dreta són proves de terrorisme? Jo crec que no ho és”. Així, el president del Govern ha demanat “trucar a les coses pel seu nom”.

AMNISTIA SI NO NECESSITÉS A JUNTS?

D'altra banda, en ser qüestionat sobre si hagués plantejat l'amnistia si no necessités els vots de Junts per ser president del Govern, ha assenyalat que "d'una manera o altra, l'amnistia, els indults, havien d'arribar".

Diu a més que Catalunya "mereix enfocar els seus esforços" en altres temes com la sequera, el camp, la desigualtat, la reindustrialització o les pensions i ha lamentat tot el temps que es dedica a parlar de "cosa que va passar fa set anys" en referència al procés.

En aquesta mateixa línia assenyala que la composició fragmentada del parlament fa necessaris els pactes. "Jo sempre penso si aquests acords són a les coordenades del meu projecte polític per a Espanya, pel qual jo he estat votat, l'ocupació, els drets i és la convivència. I fins ara, tot això ha passat", ha assenyalat per justificar decisions.

EL REFERÈNDUM ÉS "IMPOSSIBLE"

Tot seguit, sobre la possibilitat de celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, una de les reclamacions dels partits independentistes, ha afirmat que no és possible.

En ser qüestionat sobre aquest assumpte, atès que prèviament s'havia oposat als indults ia l'amnistia i tots dos es van aplicar finalment, Sánchez diu que és "impossible i inviable fer un referèndum de segregació, de secessió, d'una part del territori d'Espanya" .

Sánchez sosté que el referèndum és contrari a la Constitució ia més va en contra de les seves conviccions i dels passos que ha anat fent respecte a Catalunya. Així, ha indicat que la convivència i el retrobament entre catalans i entre catalans i la resta d'espanyols “no ho resol un referèndum binari entre si es vol ser català o espanyol o espanyol i català, entre altres coses perquè molts catalans tenen molt clar que volen ser espanyols i catalans".

"Fins i tot des del punt de vista polític aniria en contra de tot el que he anat abonant i treballant durant aquests cinc anys i mig", ha afegit.