Els serveis jurídics del Congrés consideren que, en contra del que plantegen el PP i Vox, la proposició de Llei d'Amnistia no va decaure la setmana passada després de la segona votació que va tenir lloc al Ple i, en aquest context, aposten per tornar-la a la Comissió de Justícia i donar un termini de 15 dies naturals, que s'acaba el 21 de febrer, per aprovar un nou dictamen sobre el text.

Així consta a l'escrit redactat pels lletrats de la Cambra, un document que no és vinculant i que la Mesa del Congrés té previst analitzar a la reunió d'aquest dimarts.

En el Ple de dimarts passat, la iniciativa legislativa es va sotmetre a dues votacions de conjunt: una sobre el dictamen, en què bastava majoria simple i es va aconseguir majoria absoluta a favor; i una segona donat el seu rang orgànic, on es requeria majoria absoluta a favor i va collir majoria absoluta en contra.

El PP i Vox sostenen que la proposició de Llei d'Amnistia va decaure perquè a la votació de caràcter orgànic va ser rebutjada per 179 vots, tres per sobre de majoria absoluta. Tot i això, els lletrats rebutgen aquest argument al·legant que en la votació anterior el dictamen havia estat recolzat pel Ple, també per majoria absoluta, així que defensen que la norma ha de tornar a la Comissió de Justícia per a una segona oportunitat, recolzant la decisió anunciada després de la votació per la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.

Els terminis, a la meitat



A més, apunten que en tramitar-se per la via d'urgència, la comissió comptarà amb 15 dies i no amb un mes per emetre un nou dictamen. Això sí, plantegen que siguin 15 dies naturals, no només hàbils, i fixen el proper 21 de febrer la data límit per a un acord.

En el seu escrit, els serveis jurídics deixen clar que en aquest cas és aplicable l'article 131.2 del Reglament, que és el citar Armengol després de la segona votació del dia 30 de gener passat. Aquest precepte estableix que si un projecte o proposició de llei orgànica no aconsegueix el vot favorable de la majoria absoluta a la votació final de conjunt el text "serà tornat a la comissió, que haurà d'emetre un nou dictamen en el termini d'un mes".

Els lletrats també esmenten l'article 94, que preveu que els terminis es reduiran a la meitat si una norma es tramita pel procediment d'urgència, com és el cas de la Llei d'Amnistia. Per això, sostenen que el mes de què parla el 131.2, s'ha de rebaixar en aquest cas a 15 dies.

"Sembla raonable que el còmput es faci en dies naturals", afegeix l'escrit dels lletrats. Atès que aquest període començaria a comptar un dia després que la Mesa el fixi aquest dimarts, finalitzaria dimecres, 21 de febrer, ja després de les eleccions gallegues previstes per al 18 d'aquest mes.

En qualsevol cas, els juristes del Congrés interpreten que "a aquest termini li és aplicable el que disposa l'article 91.1 del Reglament, cosa que implica que la Mesa de la Cambra podrà prorrogar aquest límit inicial de 15 dies que suggereixen al seu informe. Però no més enllà del mes que fixa el reglament.

Valen les esmenes ja presentades



Segons es recull a l'escrit, només hi ha dos precedents en què no es va assolir la majoria absoluta en la votació de caràcter orgànic d'una norma. Tots dos van ser reformes de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

El primer va passar el 1997, el text va tornar a la comissió corresponent i la Mesa va acordar que es treballés sobre el dictamen de la comissió que sí que havia avalat el Ple, les esmenes presentades al projecte i també l'informe emès per la ponència. És a dir, no es van poder presentar noves esmenes, encara que sí assolir transaccionals sobre les registrades durant la tramitació.

El 1999 també es va intentar reformar la Llei Orgànica del Poder Judicial, el tràmit es va frenar en la votació de conjunt del Ple i es va enviar de tornada a la comissió però en aquest cas no hi va haver un nou dictamen en termini i la iniciativa va caducar amb la finalitat de la legislatura.

Respecte a les peticions del PP i Vox, que sostenen que la llei va acabar la seva tramitació en el moment en què el Ple la va rebutjar per majoria absoluta a la votació de conjunt, els lletrats incideixen que la iniciativa es va sotmetre a dues votacions diferents, com estableix el Reglament, i que, atendre la tesi d'aquests grups equivaldria a deixar sense efectes la primera, projectant de facto el resultat de la segona sobre totes dues”.

No es pot 'anul·lar' la primera votació

"Aquesta anul·lació de fet d'una votació no té previsió reglamentària i suposaria ignorar la voluntat del Ple. És més, considerant que la votació del dictamen va obtenir 177 sís, 172 noes i cap abstenció, es podria argumentar que, de fet, s'ha aconseguit la majoria absoluta sobre el conjunt del text”, afegeixen els serveis jurídics.

"Aquest plantejament, per pretendre una interpretació al marge del Reglament, seria tan erroni com el que se sosté als escrits presentats pels Grups Parlamentari Popular a Congrés i Vox", argumenten els juristes de la institució.