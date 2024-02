L'edifici del Senat. Foto: Europa Press

Una delegació de la Comissió de Venècia viatjarà a finals d'aquesta setmana a Espanya per reunir-se amb els presidents del Congrés i el Senat, a més de representants de partits polítics, per preparar el dictamen que li va demanar la Cambra Alta sobre la llei d'amnistia. informat a Europa Press fonts parlamentàries.

En concret, està previst que aquesta delegació es reuneixi primer amb la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i posteriorment amb el del Senat, Pedro Rollán .

Aquest viatge respon a la sol·licitud de la Mesa del Senat, on el PP té majoria absoluta, perquè la Comissió de Venècia prepari un dictamen sobre aquesta proposició de llei d'amnistia, que actualment és al Congrés després del rebuig de Junts.

La Comissió de Venècia va donar a conèixer que publicaria el seu dictamen sobre la llei d'amnistia que el PSOE va pactar amb Junts i ERC per assegurar la investidura de Pedro Sánchez com a molt tard al Ple del 15 i 16 de març, encara que podria fins i tot escurçar aquest termini .

El procediment per preparar aquests dictàmens estableix que la Comissió de Venècia pugui visitar el país per parlar amb les autoritats, la societat civil i altres grups interessats.

El Senat va sol·licitar un dictamen amb caràcter d?urgència amb l?objectiu de comptar amb la valoració de la Comissió de Venècia a temps per al debat que se celebri en aquesta cambra sobre la llei d?amnistia.

D'aquesta manera, l'organisme europeu conclou que prepararà el dictamen sobre el projecte de llei parlamentari "d'amnistia per a la normalització institucional, política i social" de Catalunya "com a molt tard per al ple de març del 2024". Abans, la institució haurà de designar un grup de treball format per experts constitucionals internacionals.