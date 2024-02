Un home amb una careta de Puigdemont. Foto: Europa Press

La majoria de la junta de fiscals de la secció penal del Tribunal Suprem (TS) ha decidit tombar l'informe elaborat pel seu company Álvaro Redondo, que s'oposava que el TS investigués l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per terrorisme per la seva presumpta implicació als disturbis desfermats per Tsunami Democràtic a la tardor del 2019 en senyal de protesta per la sentència del Procés.

Després d'una reunió de diverses hores, segons fonts fiscals, el criteri de la majoria s'ha imposat provocant un tomb a la postura de Fiscalia, ja que Redondo proposava no imputar Puigdemont, alhora que descartava possibles delictes de terrorisme.

Així, la Fiscalia del Suprem s'alinea amb el jutge instructor de Tsunami Democràtic, Manuel García Castelló , que en una exposició raonada de més de 100 pàgines demanava a l'alt tribunal investigar per terrorisme Puigdemont, el diputat del Parlament Rubén Wagensberg (tots dos aforats) ia la secretària general d'ERC, Marta Rovira, entre d'altres persones.

Aquest canvi de criteri s'haurà de plasmar en un nou informe que xocarà amb la posició fixada pel fiscal del cas a l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo.

Fonts fiscals consultades per Europa Press apunten que una vegada emès el nou informe la tinent fiscal del TS, María Ángeles Sánchez-Conde, podria intervenir per unificar criteri fins i tot arribant-hi a elaborar l'informe definitiu.

Quan s'emeti l'informe definitiu de la Fiscalia, s'elevarà a la Sala Penal de l'alt tribunal, on el magistrat Juan Ramón Berdugo serà l'encarregat d'estudiar l'assumpte per després argumentar davant dels altres magistrats si escau o no fer curs a la exposició raonada signada per García Castellón.