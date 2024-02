Inés Arrimadas és la nova incorporació al Consell Assessor de Bros Group, l'empresa de captació de talent. - BROS GROUP

Inés Arrimadas s'ha incorporat al consell assessor de Bros Group, una companyia especialitzada en la identificació, selecció i avaluació de talent, segons ha comunicat la mateixa empresa aquest dimarts.

L'expresidenta de Ciutadans és directora de comunicacions i 'ESG Officer' de l'empresa multinacional d'energia fotovoltaica Recurrent Energy, ja que compaginarà amb la tasca com a consellera a Bros Group.

"Inés serà un actiu clau a l'hora d'ajudar-nos a oferir el millor servei als nostres clients, principalment a l'àrea de consells d'administració", ha subratllat el director general de Bros Group, Antonio Sagardoy.

"També potenciarà la nostra estratègia de desenvolupament de talent, incorporant programes de formació d'alta especialització relacionats amb lideratge i comunicació, dues de les àrees on, sens dubte, aporta un valor diferencial", ha afegit Sagardoy.

Arrimadas és llicenciada en Administració d'Empreses i Dret per la Universitat Pablo d'Olavide de Sevilla, i va iniciar la seva trajectòria professional al sector privat, acumulant una àmplia experiència en consultoria estratègica, abans de fer el pas a la política el 2013, on ha ocupat diferents càrrecs tant a nivell autonòmic com a nacional.