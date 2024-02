La diputada d'ERC Teresa Jordà en arribar a una reunió de la Junta de Portaveus. - Alberto Ortega - Europa Press

El PSOE s'ha compromès amb ERC a nomenar com més tard a l'abril els membres de la comissió tècnica que s'encarregarà d'estudiar si hi va haver casos de vulneració de Drets Humans després de l'aprovació de la Constitució i fins al 1983, una investigació prevista a la Llei de Memòria Democràtica aprovada la legislatura passada.

Els socialistes i la formació independentista catalana han aconseguit aquest acord en el marc del debat de la moció registrada per ERC i que es debatrà al Ple del Congrés aquest dimarts.

El text original d'ERC plantejava un calendari per a l'aplicació completa de la Llei de Memòria en un termini de tres mesos i també recollia la necessitat de posar en marxa alguns aspectes concrets en només un mes.

Esquerra incideix que la majoria dels terminis fixats a la mateixa norma --vigent des de l'octubre del 2022-- ja s'han sobrepassat amb escreix.

Però finalment han acordat una esmena amb el PSOE per allargar aquest termini fins a finals del proper mes de juny, quan s'acabi aquest període de sessions.

TORTURES I ELS GAL



Això sí, la designació de membres de la comissió encarregada d'analitzar possibles vulneracions de Drets Humans una vegada aprovada la Carta Magna, el desembre del 1978, i fins al 1983, s'haurà de fer com a molt tard a l'abril.

A més, haurà de donar compte a la Cambra abans del parèntesi estival de l'estat dels seus treballs fins aleshores.

La creació d'aquesta comissió va ser un dels acords que Bildu va aconseguir amb el PSOE a l'anterior legislatura per recolzar la Llei de Memòria Democràtica.

Durant l'estudi d'aquests possibles casos d'atemptats contra els Drets Humans es podrien incloure supòsits de tortures i actuacions de l'anomenada 'guerra bruta' contra ETA, inclosos els GAL a la primera etapa del primer Govern de Felipe González.

Segons l'esmena pactada per ambdues formacions i que previsiblement s'aprovarà aquest dimarts al Ple, abans del 30 de juny s'haurà de presentar al Congrés el catàleg de símbols franquistes que ha d'elaborar el Govern, així com l'informe relatiu a retirar-lo.

AUDITORIA DE BÉNS



El mateix topall temporal s'ha posat per a l'enviament a la Cambra de l'informe sobre el compliment de l'article 31 de la llei, relatiu a la realització d'una auditoria de béns immobles espoliats per raons polítiques, ideològiques, de consciència o creença religiosa durant la Guerra Civil i la dictadura i els drets de contingut patrimonial de què siguin titulars els ateneus, cooperatives o ens similars.

Un altre dels assumptes de què el Govern haurà d'informar al Congrés abans del 30 de juny és de com serà el procediment perquè els partits polítics puguin reclamar la restitució dels béns i drets que els van ser confiscats entre 1936 i 1939 o la compensació corresponent .

L'aprovació del Reglament que fixi aquest procediment s'hauria d'haver produït el mes d'abril passat. Es tracta, en concret de donar compliment al que ja preveu la Llei de Memòria Històrica de 2007 que contemplava la reforma de la llei de 1998 per la qual ja es va tornar als partits béns que els va treure el franquisme.

La norma vigent estableix que es fixi "un nou termini per presentar les sol·licituds de restitució o compensació" als partits d'aquests béns i drets.

En la seva moció original ERC exigia que tot estigués llest en un mes perquè els partits poguessin començar a cursar reclamacions, però l'esmena es limita a obligar el Govern a presentar abans de finals de juny "un informe sobre els avenços" per donar compliment a aquesta previsió.

El PSOE i ERC també fixen el mateix termini perquè s'informi el Congrés de l'estat del banc d'ADN destinat a facilitar les exhumacions de víctimes i l'informe sobre el compliment de les actuacions per a la reparació i el reconeixement a les víctimes que van fer treballs forçats pel franquisme, així com dels treballs per a la senyalització dels llocs on els van dur a terme.