Carles Puigdemont y Vladimir Putin - Fotomuntatge

El vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, ha assenyalat aquest dimarts que el Parlament Europeu ha d?investigar els vincles de l'independentisme català amb el Kremlin, després d?assenyalar la creixent ingerència russa per desestabilitzar la democràcia europea.

"És deure d'aquesta casa investigar qui va fer què, sota quines condicions per jugar el joc de Moscou", ha assegurat el responsable de Protecció de l'Estil de Vida Europeu durant un debat a l'Eurocambra centrat a la interferència russa en procés democràtics a Europa que acompanya una resolució que es votarà aquest dijous.

Schinas ha fet menció expressa als llaços del secessionisme català amb funcionaris russos fent-se ressò de les informacions sobre "estrets i regulars contactes", incloent visites de funcionaris entre el 2017 i el 2020.

Així, el comissari grec ha apuntat al cas de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de prorrogar-se la instrucció de la causa judicial que apunta que el seu entorn va establir vincles amb exdiplomàtics russos en el marc del pols independentista el 2017.

El vicepresident comunitari ha sumat aquest cas al de l'eurodiputada letona, Tatjana Zdanoka, acusada de col·laborar durant dues dècades amb el Servei Federal de Seguretat (FSB) de Rússia. Precisament aquest cas ha suscitat el debat a Estrasburg després de les revelacions d'una investigació periodística que assenyalen que va treballar per a la intel·ligència russa.

Durant el debat ha pres la paraula la mateixa Zdanoka qui ha rebutjat les acusacions afirmant que és “una agent a favor de la pau, contra el feixisme ia favor d'una Europa unida”.

Crítiques al Govern per la impunitat



Igualment a Estrasburg han pres la paraula diversos eurodiputats espanyols que han fet esment als presumptes llaços del separatisme català amb Rússia, carregant a més contra el Govern de Pedro Sánchez per voler amnistiar aquests possibles delictes sobre interferències de Moscou a Europa.

Aquest ha estat el cas de Ciutadans, el representant del qual Adrian Vázquez s'ha dirigit a Puigdemont, que no era a la sala, per assenyalar que tota la trama russa del procés s'acabarà sabent i “col·laborar amb el règim rus des del seu escó no li sortirà gratis". En aquest punt, ha demanat als socialistes europeus que donin suport a la resolució sobre les ingerències russes i "no es deixin pressionar pels eurodiputats socialistes".

Mentrestant, Maite Pagazaurtundúa ha assenyalat Sánchez per "maquinar una llei d'amnistia com una gegantina operació d'impunitat i desacatament a la independència judicial", sense tenir en compte la col·laboració amb la ingerència russa.

La portaveu del PP, Dolors Montserrat, ha carregat directament contra l'Executiu de Sánchez per promoure l'amnistia i permetre que des de l'independentisme s'"assenyali i calumniï els jutges".

"Hem passat d'emissaris de Putin amb Puigdemont a Espanya, a reunions clandestines amb el pròfug fora de la UE. El pròfug comença amb el suport del Kremlin i acaba amb el suport del Govern per demolir les bases de la democràcia", ha criticat, demandant una investigació en profunditat de la "rusoesfera", del qual ha dit que és "l'enemic públic número 'u' a Europa".

Per part de Vox, Hermann Tertsch, ha subratllat que està sortint a la llum que Putin va participar al "cop d'Estat" a Espanya, en relació amb el procés independentista, lamentant que ara Puigdemont és "un protegit" del cap de Govern. "El necessita per mantenir-se il·legalment al poder", ha dit, assegurant que la "impunitat" del líder català mostra la vulnerabilitat d'Europa. Aquesta intervenció li ha costat la interrupció de la vicepresidenta del Parlament Europeu, la socialista austríaca Evelyn Regner, per demanar-li que s'ajustés al tema del debat.

Davant els atacs al Govern d'Espanya, l'eurodiputat Fernando López Aguilar ha criticat que els grups de dreta espanyola hagin "desviat l'atenció d'un tema important" com les pràctiques russes de desinformació per "malmetre" contra l'Executiu de Sánchez.

Mentrestant, l'eurodiputat de Junts i exconseller Antoni Comín ha rebutjat totes les acusacions "falses" sobre la influència russa a Catalunya, i ha apuntat que l'independentisme català "no és antieuropeu", "ni té llaços amb Rússia". En aquest sentit, ha respost que la democràcia europea s´erosiona amb l´ús de la "difamació i la mentida" contra els rivals polítics i ha assegurat que l´independentisme s´enfronta a persecució judicial.

Resolució de PPE i liberals reclama investigació judicial



Amb vista a la resolució que votarà l'Eurocambra, la proposta del Partit Popular Europeu assenyala l'"extrema preocupació" per les relacions del secessionisme català i el Kremlin, insistint que la interferència a Catalunya forma per part d'una estratègia més àmplia per desestabilitzar Europa i demana a les autoritats competents a Espanya que "continuïn, s'intensifiquin i concloguin ràpidament" les investigacions sobre les ingerències russes vinculades a Catalunya.

Per part dels liberals, grup en què s'enquadra Ciutadans, el text demana que els llaços de Puigdemont amb el Kremlin s'emportin el Consell Assessor del codi de conducta del Parlament Europeu i que per part d'Espanya s'investigui "eficaçment" les connexions entre eurodiputats i Moscou, reclamant l'aplicació de la legislació contra relacions il·legals amb governs de països tercers.

Els liberals insisteixen en la "serietat" dels vincles entre Rússia i partits secessionistes catalans i subratllen que els contactes "estrets i regulars" de funcionaris russos amb representants de l'independentisme són part de l'estratègia del Kremlin per manipular i desestabilitzar Europa.