Maite Pagazaurtundua @Ciutadans

Els eurodiputats de CS Adrián Vázquez i Maite Pagazaurtundua han reclamat aquest dimarts al Consell, la Comissió i el Parlament europeus una investigació a fons davant la connexió de l'independentisme català amb la Rússia de Putin, perquè és un cas tan greu com els que han passat en altres països i persegueix el mateix objectiu: desestabilitzar la Unió Europea i atacar l'Estat de Dret a Espanya.

El Ple del Parlament Europeu ha celebrat aquesta tarda un debat a instàncies de Ciutadans sobre la ingerència russa a la Unió Europea després dels avenços judicials en el cas Voloh i les informacions sobre l'eurodiputada letona Tatjana Ždanoka, assenyalada com a agent russa. Durant la sessió, el mateix vicepresident de la Comissió Margaritis Schinas ha denunciat els molts intents russos d'interferir a Europa, inclosos “els contactes regulars i les visites organitzades entre funcionaris russos i representants d'un grup de secessionistes a Espanya entre el 2017 i el 2020”, una declaració que declara clara la preocupació de l'Executiu comunitari per l'assumpte.

Dijous es votarà una resolució que està sent negociada i CS vol incloure les relacions estretes de l'independentisme català amb Rússia com a part de l'estratègia de Putin d'aprofitar qualsevol oportunitat per desestabilitzar Europa. Els liberals demanen a més a més una investigació tant del Parlament Europeu com d'Espanya.

En paral·lel a aquesta resolució, Ciutadans ha sol·licitat a la presidència de l'Eurocambra que inclogui Carles Pugidemont a la investigació oberta sobre les activitats de Zdanoka.

El portaveu de la delegació europea de CS, Adrián Vázquez, ha advertit que “la gravetat del tema obliga a arribar fins al final” i ha reivindicat aquesta investigació sol·licitada per CS. “Senyor Puigdemont, tot se sabrà i col·laborarà amb Rússia des d'aquest escó no li sortirà de franc”, ha dit dirigint-se al polític fugat, que avui precisament no ha acudit al Ple.

El portaveu també s'ha dirigit als socialistes, després que el PSOE hagi intentat evitar aquest debat a Estrasburg sobre el seu soci de Govern, i davant el vot sobre aquesta resolució. “Obriu els ulls. Pedro Sánchez ja ha venut la governabilitat d'Espanya a un eurodiputat a l'òrbita de Putin. No deixeu que us vengui també a vosaltres. O a veure si, en el proper mandat, el soci del qual ningú no es podrà fiar serà el grup socialista”, ha dit el portaveu.

“No s'equivoquin. Que alguns dels diputats del seu grup estiguessin implicats al Qatargate va poder ser una casualitat. Però que el seu grup sencer votés en contra de condemnar el Russiagate, amb noms i cognoms, seria una vergonya”, ha afegit.



Maite Pagaza, vicepresidenta de la Comissió de Llibertats Civils i que ha treballat tota la legislatura sobre ingerències estrangeres, ha subratllat que la ingerència russa a Catalunya requereix un apunt especial perquè la investigació judicial avança al Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona.

“Podem indicar que Rússia va dur a terme intervencions combinades al llarg d'una dècada sencera a Catalunya, barrejant agents de camp del GRU, accés directe al govern regional, que va existir assessorament i una estratègia de desinformació a través de RussianToday i Sputnik, entre d'altres plataformes digitals, que va aconseguir passar informació a mitjans de comunicació que desconeixien aquest full de ruta secret”, ha assenyalat Pagaza davant el Ple. “Van oferir soldats i diners per muntar una mena de paradís fiscal i autocràtic, segons ha reconegut un dels implicats públicament”, ha afegit.

“Per això és tan important que el Consell i la Comissió entenguin la perillosa agenda del govern espanyol, maquinant una llei d'amnistia com una operació gegantina d'impunitat i desacatament a la independència judicial, fins i tot sobre delictes de corrupció, malversació, terrorisme i de col·laboració amb la ingerència russa”, ha advertit l'eurodiputada. “Tolerar una cosa així suposaria la victòria del populisme més danyós a la Unió. Obrin l'angular per defensar el nostre estat de dret, que és el seu, per favor”, ha conclòs.