Arxiu - Imatge d'arxiu d'una sessió plenària al Congrés dels Diputats

El Govern no tanca la porta per complet a dur a terme una pròrroga de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a aquest any 2024 en cas de no aconseguir tancar acords amb tots els socis parlamentaris. El gran botí que s'han endut l'independentisme català per la investidura complica una nova negociació on el Govern no té gaire cosa més que oferir. Tot i això, i segons indiquen fonts governamentals, cap partit els ha traslladat fins al moment que no recolzarà uns nous comptes.

Així, davant les dificultats sorgides les últimes setmana per tirar endavant la llei d'amnistia, que pot afectar la negociació dels PGE, al Govern traslladen que estan acostumats a treballar amb pròrroga pressupostària i consideren per tant que la legislatura podria continuar encara que no hi hagués pressupostos aprovats aquest any.

Assenyalen a més que ja hi ha hagut contactes amb Junts, el soci que a priori planteja més dificultat al Govern i creuen que encara hi ha prou temps, tot i que ja ha començat el mes de febrer.

El pla inicial del Govern passava per presentar els PGE per al 2024 al febrer o com a molt tard el març, però el seu full de ruta s'ha vist alterat per les dificultats amb la llei d'amnistia. Junts va votar en contra de la llei perquè considera que no hi ha prou garanties que empari tots els implicats en el procés, especialment l'expresident Carles Puigdemont.

Això ha obligat a tornar la norma a la Comissió de Justícia, que té un termini de 15 dies --fins al 21 de febrer-- en què els socialistes han de trobar una fórmula que satisfaci Junts. Aquest retard ha aparcat la negociació dels pressupostos, segons indiquen els neoconvergents.

Junts està centrat en l'amnistia, no en els PGE



En aquest sentit, la presidenta de Junts, Laura Borrás, ha afirmat aquest dimarts que la seva formació està centrada a aprovar la llei d'amnistia abans de negociar els PGE, ja que la mesura de gràcia "és el que pertoca" en aquest moment.

"Era un dels objectius de la investidura (l'amnistia). I per tant, hem d'anar pas a pas i anar veient com es materialitzen aquests compromisos que hem adquirit abans d'adquirir-ne de nous" ha sostingut.

Tot i que el president del Govern, Pedro Sánchez, repeteix en públic que està convençut que la llei d'amnistia se'n sortirà i que el text serà constitucional, les fonts del Govern consultades admeten algun dubte que la negociació arribi a bon port i finalment la norma tiri endavant.

Assenyalen en tot cas que el contrari seria “una pena” perquè el president està convençut que és una mesura beneficiosa per a la convivència.