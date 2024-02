Fotos: EuropaPress. Muntatge: CatalunyaPress

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha carregat aquest dimecres contra el cap de l'Executiu per viure "obsessionat" amb l'expresident català Carles Puigdemont mentre desatén els espanyols "sense antecedents penals" i l'ha avisat que els passos que està fent amb la Llei d'Amnistia us faran "caure". Tot i això, Pedro Sánchez ha tret pit de la seva gestió, ha presumit que la situació a Catalunya està millor i ha denunciat l'oposició "tòxica" i "inflamable" que fa el PP.

A la primera sessió de control al Govern al Congrés d'aquest any, atès que el gener és un mes inhàbil, Sánchez ha criticat que el PP torni a atacar el Govern amb què "Espanya es trenca" i "Espanya s'enfonsa" quan "la realitat és completament diferent”.

"La realitat és que l'únic partit que incompleix la Constitució aquí és el Partit Popular. La realitat és que Catalunya avui està infinitament millor que a l'any 2017. I la realitat és que l'economia espanyola va com una moto", ha exclamat Sánchez , collint un fort aplaudiment de la bancada del PP.

"ELS ESPANYOLS SENSE ANTECEDENTS PENALS REQUEREIXEN LA SEVA ATENCIÓ"

En el torn, el líder de l'oposició ha afirmat que "els espanyols sense antecedents penals també requereixen l'atenció del Govern" i li ha demanat que governi "per als que li paguin el sou i no per als que l'han posat a la Moncloa ". També ha criticat que aquests dies estigui centrat a "canviar els criteris de la fiscalia" quan, segons ha dit, "hauria d'escoltar l'agricultura".

Feijóo ha recalcat que el Govern ha aprovat zero lleis, i dues se l'han "tombat els seus socis", alhora que no hi ha Pressupostos "a la vista". "Qualsevol Govern cauria per això. Li asseguro que vostè també caurà", li ha avisat.