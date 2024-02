Foto: EuropaPress

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños , ha defensat aquest dimecres que els disturbis pels quals s'investiga 'Tsunami Democràtic' no és terrorisme, un dia després que la majoria de la junta de fiscals de la secció primera penal del Tribunal Suprem conclogués que sí que ho és i que per això s'ha d'investigar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Així s'ha pronunciat durant la sessió de control a l'Executiu al Congrés, quan el diputat del PP Miguel Tellado li ha preguntat què entén per terrorisme. "Si allò no va ser terrorisme, ¿aleshores a què ve l'afany del seu Govern a incloure el terrorisme a la llei d'amnistia ? A què ve?", ha dit en referència els fets que s'investiguen a l'Audiència Nacional i sobre els que s'han pronunciat els fiscals del Suprem en espera que l'alt tribunal decideixi qui serà l'òrgan competent per assumir-ne la causa.

Tellado ha plantejat la seva pregunta després de recordar-li al ministre que aquesta mateixa setmana "una majoria de fiscals" ha dit "no a les cacicades del Govern del senyor Pedro Sánchez". En concret, els fiscals del Suprem han acordat desestimar l'informe que va elaborar el seu company Álvaro Redondo en considerar que sí que s'ha d'investigar Puigdemont per terrorisme per la seva presumpta implicació en els disturbis atribuïts a la plataforma independentista de 'Tsunami' a la tardor de 2019 a senyal de protesta a la sentència per la qual es van condemnar diversos líders del 'procés'.

Bolaños ha manifestat que "el que va passar el 2019 a Catalunya va ser greu i per descomptat ho va ser des del punt de vista social, institucional i legal". Tot i això, ha defensat que "no va ser un fenomen terrorista".

PP ACUSA A BOLANYS DE "PRESSIONAR" ELS FISCALS



Davant el pronunciament del ministre, Tellado ha contestat de manera contundent: "En una democràcia normal, senyor Bolaños, no es pressiona els fiscals, que és el que acaba de fer". I, al fil, ha retret l'Executiu per creure que "hi ha un terrorisme bo" i per recolzar-se en els que "ho defensen i ho justifiquen".

En el torn de paraula, el ministre ha demanat al PP que deixi de "banalitzar el terrorisme". "De tant banalitzar-la, la paraula terrorisme a la boca no val, no significa res, perquè fa més de deu anys que la democràcia espanyola va vèncer el terrorisme, senyor Tellado", ha dit alhora que ha qualificat de "desgràcia" que el PP "sigui incapaç de fer oposició sense utilitzar el terrorisme".

Bolaños ha preguntat a Tellado per què el 2019 el PP "no qualificava com a terrorisme allò que estava passant a Catalunya". "Després de les eleccions del 23 de juliol, ¿vostès es van reunir amb partits que avui consideren terroristes per aconseguir la investidura del senyor (Alberto Núñez) Feijóo o què passa que aquests partits que avui són terroristes a l'estiu no eren terroristes?", ha afegit.

Així les coses, el ministre ha assegurat que el PP s'"avergonyirà" de "relacionar el procés independentista i el terrorisme com avui s'avergonyeixen del que li van dir al president (José Luis Rodríguez) Zapatero i al ministre (Alfredo Pérez) Rubalcaba per acabar amb ETA fa una dècada".

En el torn de resposta, Tellado ha insistit que "en una democràcia normal als delinqüents no se'ls tracta millor que als policies" ni "es pacta amb aquells que volen destruir i debilitar el país". Així, el diputat popular ha criticat el Govern per pretendre "amnistiar els que van bloquejar l'aeroport de Barcelona utilitzant armes amb potencial destructiu, deixant 125 ferits".

L'ALTA TRAICIÓ ESTÀ EXCLOSA DE L'AMNISTIA



En el marc de la sessió de control d'aquest dimecres, el PP també ha preguntat a Bolaños quina és la posició del Govern davant la possibilitat que s'incloguin a l'amnistia els delictes d'alta traïció, com demana Junts.

El diputat popular Rafael Hernando ha recordat que la setmana passada la premsa internacional va publicar informacions sobre els presumptes vincles de l'independentisme català amb Rússia, cosa que s'està investigant en un jutjat de Barcelona en el marc de l'anomenat 'cas Voloh', que " recolza les connexions entre (Vladímir) Putin i Puigdemont" i la "clara conspiració contra la nostra seguretat nacional".

En aquest sentit, el dirigent del PP ha preguntat a Bolaños si "desactivarà" la investigació amb l'"autoamnistia" per "tapar aquests delictes". "Serà una altra d'aquelles línies vermelles que vostè acostuma a trepitjar?", ha incidit.

En la resposta, el titular de Justícia ha assegurat que "els delictes de traïció estan expressament exclosos a la llei d'amnistia". I ha insistit que si hi va haver una "trama d'espionatge a Catalunya" va estar "protagonitzada" pels "governs del PP", que "espiava partits rivals" i "membres del seu propi partits".

"Avui mateix estem coneixent notícies que hi ha denúncies dins del Partit Popular de Madrid d'espionatge entre vostès. És a dir, que això que vostè pregunta, ja que sincerament avui potser no és el dia més adequat per parlar", ha dit el ministre.

PP AFEA LES "LÍNIES VERMELLES AMB TINTA INVISIBLE"



Durant la sessió de control, la diputada del PP Cuca Gamarra també ha preguntat a Bolaños "fins on" "cedirà per tal de seguir al Govern". La secretària general del partit ha retret a l'Executiu que cada vegada que anuncia una línia vermella "l'únic dubte és quant de temps trigaran a traspassar-lo". "Pinten les seves línies vermelles amb tinta invisible com a invisibles són els seus principis", ha dit.

El ministre ha incidit que "cap dels grups polítics" del Congrés té prou suport per prendre decisions i ha explicat que per això fan alguna cosa "revolucionària" com "parlar, dialogar i negociar".

Tot seguit, Gamarra li ha criticat que no contestés directament a la seva pregunta: "Jo li he preguntat fins on està disposat a cedir en perjudici dels espanyols. I vostè només em contesta per les concessions als seus socis perquè és l'única cosa els interessa, li falla el subconscient".

Al final de la seva intervenció, la diputada popular ha retret al ministre el fet que "si cal canviar el Codi Penal o la Llei d'Enjudiciament Criminal per beneficiar una sola persona, un pròfug, es fa; però si n'hi ha de fer-ho per desallotjar els okupes, això ja no”.