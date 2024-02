Arxiu - L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont. - Europa Press - Arxiu

El Parlament Europeu denunciarà demà en una resolució les ingerències russes durant el 'procés' a Catalunya i demanarà que s'investiguin efectivament les connexions dels eurodiputats presumptament associats amb el Kremlin, en un text que ha estat consensuat entre la majoria de grups inclosos socialistes i verds.

La resolució conjunta sobre les ingerències russes en processos democràtics a Europa, entre altres coses, reclama que Espanya investigui les connexions entre l'independentisme català i el Kremlin, en línia amb la instrucció de la causa judicial que apunta que l'entorn de Carles Puigdemont va establir vincles amb exdiplomàtics russos en el marc del pols independentista el 2017.

El text acordat per les formacions majoritàries a l'Eurocambra expressa la "profunda preocupació" del Parlament Europeu per les "suposades relacions entre els secessionistes catalans i l'administració russa" i assenyala que la ingerència russa a Catalunya "formaria part d'una estratègia russa més àmplia per promoure la desestabilització interna i la desunió de la UE".

En aquest sentit, indica que Moscou ha organitzat "campanyes massives de desinformació a Catalunya" i apunta als "presumptes contactes profunds" i reunions entre agents russos i membres del moviment independentista.

Per tot això, la resolució demana a les autoritats judicials competents que "investiguin efectivament les connexions dels diputats al Parlament Europeu presumptament associats amb el Kremlin i els intents de desestabilització i ingerència de Rússia a la UE", una referència que encaixa amb la situació de l'expresident català i actual eurodiputat de Junts, encara que no el nomena expressament.

Així mateix, pel que fa a la situació dels jutges que estudien els llaços del separatisme català amb la Intel·ligència russa, la proposta comuna "deplora" tots els atacs contra els jutges que investiguen aquest cas.

Aquesta resolució, que s'aprovarà demà en ple, arriba després del debat al Parlament Europeu en què el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, va fer una menció expressa als llaços del secessionisme català amb funcionaris russos, fent-se ressò de les informacions sobre "estrets i regulars contactes", incloent visites organitzades entre 2017 i 2020.

Schinas va demanar que l'Eurocambra faci una investigació interna sobre els casos d'interferència russa, després de sortir també a la llum les acusacions contra l'eurodiputada letona Tatjana Zdanoka per col·laborar durant dues dècades amb el Servei Federal de Seguretat (FSB) de Rússia.

"És deure d'aquesta casa investigar qui va fer què, sota quines condicions, per jugar al joc de Moscou", va afirmar en una petició general a investigar les presumptes relacions amb el Kremlin, però després d'apuntar concretament al cas de l'independentisme català.

La resolució acordada pels principals partits assenyala altres forces polítiques europees pel presumptes vincles amb l'espionatge rus. A banda del cas de Dzanoka, l'Eurocambra denunciarà el suposat suport financer ofert per Moscou a Front Nacional a França, la Lega de Matteo Salvini a Itàlia o el partit d'extrema dreta austríac FPO, així com el suport a la campanya per a la sortida del Regne Unit de la UE.

També fa esment que un treballador afiliat a la ultra Alternativa per Alemanya i vinculat a un diputat alemany al Bundestag va ser identificat com a persona de contacte per al FSB rus.