Arxiu - El president interí del CGPJ encara no s'ha pronunciat sobre aquesta petició.

El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, mantindrà aquest dijous a les 15.00 hores una reunió amb la delegació de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa que arribarà a Espanya per demanar informació sobre la Proposició de Llei de Amnistia.

Una hora més tard, a les 16.00 hores, però a la pròpia seu del CGPJ, la comitiva es reunirà amb les quatre associacions judicials. D'aquesta manera, tant l'Associació Professional de la Magistratura (APM), Jutges i Jutges per a la Demoncràcia (JJpD), l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria (AJFV) i el Fòrum Judicial Independent (FJI) podran traslladar els seus punts de vista al respecte a la comitiva.

Està previst que aquesta delegació també es reuneixi amb el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, encara que de moment no ha transcendit on es produirà la trobada ni l'hora prevista.

Cal recordar que la llei encara està a l'aire en no haver estat aprovada al Ple del Congrés la setmana passada i que està a l'espera que la Comissió de Justícia redacti un nou dictamen abans del 21 de febrer.

Va ser el Senat qui va demanar que aquest organisme consultiu del Consell d'Europa examinés la Llei d'Amnistia, pensant que per a aquestes dates ja hi hauria un text aprovat pel Congrés, però la decisió de Junts de desmarcar-se del Govern a la segona votació va deixar tot obert fins a després de les eleccions gallegues del 18 de febrer.

Els membres de la delegació que han estat traslladats a Espanya són Marta Cartabia, ministra de Justícia italiana durant l'etapa de Mario Draghi; el vicepresident de la Comissió de Venècia, Martin Kujier; l'exprimer ministre de Bulgària Philip Dimitrov; i els juristes Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini i Pierre Garrone.

Es garanteix la separació de poders?

La Comissió de Venècia té previst reunir-se a més entre dijous i divendres amb membres de grups parlamentaris, però també amb representants del Govern i amb experts constitucionals al Centre d'Estudis Constitucionals. El seu objectiu no serà "en cap cas" entrar a valorar si el text és o no constitucional, sinó analitzar si es garanteix la separació de poders, segons ha precisat el popular Javier Maroto.

Al Congrés, on també aterraran aquest dijous, la visita estarà gestionada per la Comissió de Justícia, que és la que tramita la proposició de llei que va presentar el PSOE després del seu pacte amb els independentistes. És el mateix procediment que es va seguir el 2014 quan una altra delegació de la Comissió de Venècia va analitzar la Llei de Seguretat Ciutadana del llavors Govern de Mariano Rajoy, coneguda pels seus detractors com a 'llei mordassa'.

A més a més de la reunió amb els grups parlamentaris de la comissió, és possible que la visita inclogui una trobada institucional amb la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, atès que són enviats del Consell d'Europa.

Deixen plantat Fernando Galindo



A qui no veuran serà el secretari general del Congrés, Fernando Galindo, el testimoni del qual el PP veia molt rellevant atès que el seu informe jurídic va permetre tramitar la iniciativa. El lletrat major va recordar que és un alt funcionari que no té responsabilitat política a la llei, i la Mesa del Congrés, amb els vots del PSOE i Sumar, el va eximir de comparèixer davant la delegació europea.

Això sí, el Congrés oferirà a la Comissió de Venècia tota la informació que preï sobre la tramitació de la iniciativa, i això inclou, si ho estimen pertinent, els dos informes jurídic que s'han redactat sobre això, un en registrar-se la iniciativa i un altre quan va passar a la comissió de Justícia.

En el primer informe, redactat per l'equip del secretari general, s'adverteixen dubtes de constitucionalitat al text del PSOE, però no tan "palmàries" com per impedir-ne la tramitació. En el segon, fet per les lletrades de les comissions, es detallen aquestes sospites d'inconstitucionalitat, encara que s'assenyala que haurà de ser el TC qui es pronunciï al seu moment.

A la tarda la delegació es desplaçarà al Senat on serà rebuda pel president de la Cambra Alta, Pedro Rollán, del PP, i es reunirà amb els grups parlamentaris que ho considerin.

L'informe arribarà a mitjans de març o abans



La Comissió de Venècia va donar a conèixer que publicaria el seu dictamen més tard per a la sessió plenària del 15 i 16 de març, encara que podria fins i tot escurçar aquest termini. Sobre la taula té una segona petició, presentada pel president de la mateixa assemblea parlamentària del Consell d'Europa, el socialista holandès Tiny Kox, per preparar un estudi més general sobre "els requisits de l'Estat de dret que ha de complir una amnistia", que també haurà d'estar llest per a mitjans de març.

Les conclusions d'aquest òrgan consultiu del Consell d'Europa no són vinculants per als països membres, però es considera una veu autoritzada en matèria d'estat de dret, justícia i drets fonamentals. Són precisament els seus estàndards els que la Comissió Europea evoca en les recomanacions sobre Estat de Dret quan reclama a Espanya la renovació urgent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i emprendre, immediatament després, una reforma del sistema d'elecció dels vocals perquè almenys la meitat siguin elegits pels jutges.

La Comissió Europea també està examinant la norma pactada pel PSOE amb Junts i ERC, però els serveis jurídics de Brussel·les no emetran la seva opinió fins que la llei hagi complert la tramitació parlamentària i adopti la seva forma definitiva, incloses les esmenes.