Muntatge fet amb fotos d'Europa Press

El Parlament Europeu ha denunciat aquest dijous 8 de febrer en una resolució les ingerències russes durant el procés independentista a Catalunya, apuntant directament els contactes de l'expresident de la Generalitat i actual eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, amb exespies russos el 2017, i ha reclamat una investigació interna de l'Eurocambra així com que les autoritats a Espanya investiguin efectivament les connexions del separatisme català amb el Kremlin.

La resolució aprovada amb 433 vots a favor, 56 en contra i 18 abstencions denuncia la manipulació russa en processos democràtics a Europa, i entre d'altres, assenyala les connexions entre el separatisme català i Moscou. El text ha comptat amb el suport del PP, PSOE, Ciutadans i Vox, mentre que ERC, Unides Podem i Junts ho han rebutjat i el PNB s'ha abstingut, en una votació en què no ha participat Puigdemont.

L'Eurocambra, en concret, expressa la seva "profunda preocupació" per les suposades relacions entre els secessionistes catalans i el Kremlin i apunta a les "campanyes de desinformació a gran escala que Rússia ha dut a terme a Catalunya", així com als "intensos contactes i el nombre de reunions entre agents russos i representants de l'independentisme".

En aquest sentit, demana a les autoritats judicials competents que "investiguin efectivament les connexions dels diputats al Parlament Europeu presumptament associats amb el Kremlin i els intents de desestabilització i ingerència de Rússia a la UE".

EL PSOE PREFEREIX "NO ASSENYALAR" A PUIGDEMONT

Alhora, s'han aprovat diverses esmenes que assenyalen directament Puigdemont per les seves suposades reunions amb enviats russos en el marc del procés català, i que el PSOE ha rebutjat tot i que no ha aconseguit frenar.

Així, a proposta del PP, se n'ha aprovat una que fa referència concreta a l'expresident de la Generalitat, indicant que informacions de diversos periodistes d'investigació apunten que es va reunir amb exdiplomàtic rus Nikolau Sadovnikov en vigílies del referèndum il·legal d'independència d'octubre del 2017 • Aquesta menció va en línia amb la instrucció de la causa judicial en un tribunal de Barcelona que apunta contactes entre dirigents independentistes i exdiplomàtics russos.

Mentrestant, Ciutadans ha introduït al text una altra referència a Puigdemont en demanar que els "assumptes dels eurodiputats catalans" es remetin al Consell Assessor del Codi de Conducta, l'òrgan intern de l'Eurocambra que ja investiga les acusacions contra l'eurodiputada letona Tatjana Zdanoka per col·laborar durant dues dècades amb el Servei Federal de Seguretat (FSB) de Rússia.

A petició també de la formació 'taronja', el text inclou l'amnistia que planteja el Govern de Pedro Sánchez als independentistes catalans, insistint que representants de l'independentisme "que han mantingut relacions amb personalitats properes al Kremlin" exigeixen que "se'ls concedeixi una amnistia pels seus presumptes delictes".

El grup socialdemòcrata en bloc ha votat en contra d'aquestes esmenes promogudes per la dreta, sumant els seus vots a l'esquerra i els verds, on s'enquadra ERC, tot i que els 200 vots que han aconseguit no han estat insuficients per rebutjar aquestes esmenes, aprovades per populars, liberals, conservadors i ultradreta.