El diputat socialista, Francisco Aranda, saluda un diputat, durant una sessió plenària, al Congrés dels Diputats, el 30 de gener del 2024, a Madrid (Espanya). - Alberto Ortega - Europa Press

El PSOE ha defensat la llei d'amnistia davant de la delegació de la Comissió de Venècia, al·legant que beneficiarà els implicats en el procés independentista a Catalunya i la seva "conveniència" i que permetrà "donar una via política a problemes polítics".

Així ho ha indicat als mitjans el portaveu del PSOE a la Comissió de Justícia, Francisco Aranda, que en la seva intervenció davant els enviats del Consell d'Europa ha intentat explicar que la proposició de llei és una norma "sòlida, impecable, constitucional i que ve a resoldre un problema polític i canalitzar-lo per les vies polítiques".

També han defensat que la llei està recolzada per una "majoria parlamentària" i han negat que l'Estat de dret estigui en risc. "Vull dir rotundament que no és veritat, està més fort que mai", ha emfatitzat.

S'emporten una bona sensació



Aranda considera que la Comissió s'ha emportat "una bona sensació" de les explicacions traslladades pels socialistes, segons ha indicat en declaracions als mitjans al pati del Congrés en finalitzar la reunió.

El diputat del PSC ha assenyalat que els membres de la Comissió de Venècia no els han preguntat per la inclusió de delictes de terrorisme a la llei. Per contra, segons ha indicat, els han traslladat preguntes de caràcter "tècnic", com el motiu que estiguin tramitant la iniciativa com a proposició de llei i no com a projecte de llei.

En aquest sentit, els socialistes han argumentat que han optat per la proposició de llei per deixar clar que es tracta d'una prerrogativa de les Corts Generals, al contrari dels indults que són una decisió del Govern.

Aranda ha insistit que es tracta d'una proposició de llei totalment ajustada a dret i no hi ha cap minvament de drets ni de garanties.