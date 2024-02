Arxiu - La vicesecretària de Desenvolupament Sostenible del PP, Paloma Martín, durant una roda de premsa, a la seu del Partit Popular, a 26 de desembre de 2023, a Madrid (Espanya) @ep

La vicesecretària de Desenvolupament Sostenible del PP, Paloma Martín, ha assegurat aquest dijous que la Llei contra l'okupació que ha impulsat el Grup Popular al Senat busca "lluitar contra els delinqüents, en lloc d'amnistiar-los". Després d'advertir que es tracta d'"un problema greu i en apogeu", ha defensat la llei del seu partit al·legant que el marc normatiu actual s'ha mostrat "ineficaç" per lluitar contra aquest problema.

Així s'ha pronunciat un dia després que el PP fes valer la majoria absoluta al Ple del Senat per aprovar la presa en consideració d'una proposició de llei orgànica contra l''okupació', que va comptar amb el suport de Vox i l'abstenció de Junts i PNB.

La proposta, promoguda pel PP i que continuarà els tràmits parlamentaris, obliga el desallotjament de l'habitatge en un dia, de manera voluntària des que és requerit per l'autoritat. Si no es produeix l'abandó de l'immoble, transcorregudes 24 hores es podrà efectuar el desallotjament de manera forçosa que, entre altres coses, estableix mecanismes per al desallotjament en 24 hores i impedeix l'empadronament a aquest habitatge.

En declaracions als mitjans a l'Assemblea de Madrid, Martín ha destacat que el marc normatiu actual s'ha mostrat "ineficaç" per lluitar contra aquest problema. "L'aprovació s'ha vist agreujada amb Llei d'Habitatge que ha suposat que hi hagi menys cases per llogar, reduint-se l'oferta un 30%, perquè els propietaris tenen por que els ocupin les cases. I, paral·lelament, s'han incrementat els preus un 10%", ha afegit.

Segons el PP, des que va arribar Pedro Sánchez "les okupacions es van incrementar un 37% a Espanya" i "cada dia es produeixen 46 denúncies". I el 2022 es van registrar 16.726 casos a tot Espanya, segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, ha assenyalat el partit en un comunicat.

Cerca el suport de més grups?



Després de ser preguntada si buscarà el suport de més grups parlamentaris perquè aquesta llei s'aprovi al Congrés, Martín ha indicat que aquest dimecres Vox va votar a favor, i es van abstenir Junts i el PNB.

Segons ha dit, ara s'inicia la tramitació al Congrés i no saben “què serà capaç Junts, i en concret Puigdemont, de demanar a Sánchez a canvi del seu vot per treure una iniciativa més”. "No tenim cap dubte que Sánchez tornarà a traspassar, si ho necessita, una línia vermella per acontentar Puigdemont", ha dit.

Per part seva, el secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha indicat que l'ocupació és un tema que els preocupa a la Comunitat de Madrid. "I no veiem per part de la Delegació del Govern cap mesura per ajudar les administracions a revertir aquesta situació", ha emfatitzat.