El president del Govern, Pedro Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous que el Govern mobilitzarà més de 300 milions d'euros per a Mauritània els propers anys, amb l'objectiu de frenar el repunt de migració irregular des de les costes cap a les Canàries.

D'aquesta xifra total, 200 milions corresponen a finançament per fomentar la inversió d'empreses espanyoles a Mauritània durant els propers cinc anys, mitjançant instruments com el Fons per a la Internacionalització de l'Empresa Espanyola (FIEM) i la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació (CESCE), segons van precisar fonts governamentals.

A més, Sánchez ha anunciat 60 milions d'euros addicionals per a projectes de desenvolupament durant els propers quatre anys i 50 milions d'euros més de cooperació financera per a aquest país africà. En aquest sentit, Sánchez ha afirmat que ja estan treballant amb el Banc Mundial per identificar projectes d'energies renovables que puguin cofinançar.

Així ho ha indicat en una declaració institucional durant el seu viatge oficial a Mauritània, juntament amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen i el president maurità, Mohammad Ould Ghazouani, que es produeix després de disparar-se en els últims mesos la partida de piragües de les costes amb rumb a les illes Canàries

Així mateix, Sánchez ha indicat que Espanya "duplicarà" l'ajuda humanitària que destina a aquest país, "per fer front a la pressió migratòria" que afecta els dos països, segons ha remarcat. "Enfortirem els nostres projectes de col·laboració ja existents a través del control fronterer i anirem ponderant diferents fórmules per facilitar la migració regular".

En aquesta línia, diu que els dos governs ja estan debatent projectes per promoure l'economia i la migració circular que ja s'han engegat en altres països "amb èxit".

Obrirà una extensió de l'Institut Cervantes



Finalment, ha anunciat que Espanya obrirà una extensió de l'Institut Cervantes a la capital, Nouakchott "atenent la sol·licitud de les autoritats mauritanes", amb l'objectiu de promoure la cooperació cultural.

"Estem destinant des d´Espanya fins a 200 milions d´euros al suport financer durant els propers cinc anys a través de diferents instruments de cooperació. Això facilitarà el desenvolupament de projectes d´hidrogen verd amb la participació d´empreses espanyoles, que són líders mundials en l´àmbit de les energies renovables", ha indicat.

Sánchez considera que aquests projectes fomentaran "el progrés social, la creació d'ocupació i el creixement econòmic" a Mauritània tot i que ha remarcat que el desenvolupament d'hidrogen verd i l'extracció descarbonitzada de minerals "també beneficien Europa", que està intentant fer-ne més ecològiques les economies i diversificar les cadenes de subministrament, segons ha assenyalat.

"En un món tan volàtil en què vivim necessitem socis, socis que comparteixin la nostra visió d'un futur més verd, més sostenible i més equitatiu, socis com Mauritània. Així que, si us plau, comptin amb el govern espanyol, també amb les empreses espanyoles per avançar en aquest camí cap a un nou paradigma de desenvolupament just i sostenible", ha traslladat.

Mauritània "totalment compromesa" amb la immigració



El president Ghazouani ha assegurat que estan "totalment compromesos" amb la lluita contra la migració irregular al costat d'Espanya i la Unió Europea i que exerciran el paper que els correspon en aquesta tasca.

En aquest sentit diu que el seu país paga un preu molt alt perquè ha d'acollir els fluxos migratoris a causa de la situació de seguretat “tan inestable” a la regió. "La lluita contra la immigració irregular és una cosa en què estem totalment compromesos", ha indicat.

A més, ha dit que encara que sovint se'ls considera un país de trànsit, també s'està convertint en un país de destinació, ja que avui acullen "cents de milers de migrants" de diferents nacionalitats i tenen "més de 150.000 refugiats" en camps.

"Hem de fer grans esforços per garantir-ne la seguretat i també per poder controlar les fronteres, per mobilitzar les nostres forces de seguretat i per reforçar els serveis", ha assenyalat.