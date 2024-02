(2I-D) La jurista Regina Kiener, el vicepresident de la Comissió de Venècia, Martin Kujier, l'exministra de Justícia italiana, Marta Cartabia, i la jurista Simona Granata-Menghini, a la sortida d'una reunió entre la Comissió de Venècia i la Comissió de - Alberto Ortega - Europa Press

El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, i els vocals José Antonio Ballestero i Mar Cabrejas han traslladat a la Comissió de Venècia la preocupació que hi ha entre jutges i magistrats per les acusacions de 'lawfare' i els atacs de polítics que pateixen arran de la llei d'amnistia, en el marc de la reunió que han mantingut aquest dijous a la seu del CGPJ.

Aquest òrgan consultiu del Consell d'Europa ha iniciat aquest dijous una visita a Espanya que es prolongarà fins demà per mantenir una ronda de contactes per elaborar l'informe que el Senat va demanar a la Comissió de Venècia sobre la proposició de llei d'amnistia, que acaba de reprendre el tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats després que Junts deixés caure el text actual per empènyer el PSOE a blindar per complet el terrorisme i l'alta traïció.

La reunió ha començat cap a les 15.00, primer entre els membres de la delegació europea i Guilarte, i després ja amb la presència de Ballestero i Cabrejas, i s'ha prolongat al voltant d'una hora, i després ha estat el torn de les associacions judicials APM (la majoritària), AJFV, JJpD i FJI.

Segons les fonts del CGPJ consultades per Europa Press, la Comissió de Venècia ha volgut saber l'opinió del Consell sobre la llei d'amnistia, però li han explicat que també té encomanat fer un informe per al Senat que encara no està fet. La delegació ha sol·licitat a l'òrgan de govern dels jutges que se'l remeti quan estigui llest, a allò que aquest ha accedit.

El que sí que ha fet el CGPJ és lliurar a la delegació tots els pronunciaments que el CGPJ --bé la seva Comissió Permanent, bé el seu Ple-- ha fet sobre l'amnistia, tant sobre la llei com sobre el pacte PSOE-Junts que parla de crear comissions de recerca parlamentàries per detectar suposats casos de 'lawfare' contra l'independentisme català i, si escau, depurar responsabilitats.

Concretament, li han facilitat la primera declaració oficial que va fer el CGPJ sobre l'amnistia, el 6 de novembre, abans que es fes públic el text de la proposició de llei, que els socialistes van registrar en solitari dies després, el 13.

En aquesta declaració, el Ple del CGPJ va expressar la seva "intensa preocupació i desolació, i per això la projectada llei d'amnistia suposa de degradació, si no d'abolició, de l'Estat de Dret a Espanya". Cal recordar que aquest pronunciament institucional va tirar endavant amb una forta divisió entre els blocs conservador i progressista del CGPJ, ja que aquest últim considerava prematur reaccionar a una eventual llei el text de la qual llavors es desconeixia.

Les fonts apunten que aquesta bretxa ha quedat palesa a la reunió amb la Comissió de Venècia, ja que Ballestero ha incidit que, tal com exposa la declaració esmentada, l'amnistia suposarà la fallida de l'Estat de Dret, mentre que Cabrejas ha recalcat que aquest pronunciament era previ a la proposició de llei i que el CGPJ encara està pendent de fixar posició al seu informe.

La redacció ha recaigut sobre Cabrejas, emmarcada en el bloc progressista, i Wenceslao Olea, a l'ala conservadora. Les fonts asseguren que la intenció és presentar un text conjunt al Ple previst per al 29 de febrer, però assumeixen que hi ha postures irreconciliables en alguns punts, i per això no descarten que es facin dues propostes.

El 'lawfare' i els atacs als jutges



D'altra banda, el CGPJ ha volgut expressar a la Comissió de Venècia la inquietud entre jutges i magistrats per les conseqüències que pugui tenir per a ells la llei d'amnistia a causa de l'amenaça de les comissions lawfare. En aquest sentit, han avisat el Consell d'Europa que es tracta d'un perill real per als togats espanyols.

De la mateixa manera, ha posat en relleu la indignació de la judicatura per les acusacions llançades per polítics contra membres de la carrera judicial, fins i tot amb noms i cognoms des de la tribuna del Congrés. Aquest mateix dilluns, el CGPJ, en una declaració unànime, va instar els parlamentaris a evitar "desqualificacions" que minin la confiança ciutadana al Poder Judicial.

Sobre les dues qüestions, ha lliurat als delegats europeus els documents emesos pel CGPJ. També per unanimitat, el desembre passat el Ple va rebutjar les comissions esmentades, va demanar al Congrés i al Senat que s'abstinguessin de trucar a declarar jutges i magistrats i va aclarir a aquests que no tenen obligació de comparèixer.

Atesa la fugaç visita de la Comissió de Venècia, que aquest dijous al matí s'ha reunit amb el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i té previst veure's amb grups parlamentaris i experts, no hi ha hagut temps per plantejar altres temes, i per això no s'ha tractat el bloqueig en la renovació del CGPJ, pendent des de fa més de cinc anys. Les fonts asseguren que els representants de la Comissió de Venècia s'han limitat a escoltar i prendre nota, sense fer cap comentari.

La renovació del CGPJ



Idèntica actitud ha mostrat la Comissió de Venècia amb les associacions judicials. Ha demanat a cadascuna que en cinc minuts resumís la seva opinió sobre l'amnistia, el 'lawfare', els atacs de polítics i la manca de renovació del CGPJ.

Segons ha informat APM en un comunicat, juntament amb AJFV i FJI, ha donat una "opinió crítica" sobre l'amnistia. L'associació majoritària ha advertit que no busca "l'interès general" sinó que era necessària per formar Govern. I ha sostingut que és "un atac sense precedents al Poder Judicial, i per tant un greu deteriorament de l'Estat de Dret", que xocarà a més a més amb "aspectes bàsics essencials de l'ordenament comunitari", com ara el terrorisme i la malversació.

Carmen Gámiz (AJFV), en declaracions a la premsa, ha precisat que la seva associació ha defensat que la llei atenta contra la separació de poders i la independència judicial, així com contra el principi d'igualtat.

Ja en declaracions a Europa Press, Victòria Muñoz (FJI) ha revelat que també ha manifestat la seva preocupació per l'amnistia i ha demanat suport a la Comissió de Venècia per aconseguir el "reconeixement del Poder Judicial com a contrapès del Legislatiu i Executiu".

JJpD, per la seva banda, ha deixat clar la seva intenció de no posicionar-se "ni a favor ni en contra" d'"un projecte de llei que ni tan sols ha estat aprovat i que a data d'avui no sabem si s'aprovarà" ni amb quin contingut, segons ha comentat a la premsa Benjamí Sánchez.

Del 'lawfare' i els atacs a jutges, l'APM ha afirmat que "són un cúmul inacceptable d'atacs a la independència judicial i al principi de separació de poders" que envia "un missatge demolidor" a la societat perquè es mina la credibilitat del Poder Judicial i amb això “la veritable democràcia”.

AJFV també ha plantejat la qüestió del 'lawfare'. "L'APM, FJI i la meva associació no estem conformes amb aquest tipus de desqualificacions i atacs personalitzats als jutges, que afecten la independència i la calma amb què un magistrat ha de resoldre", ha assenyalat Gámiz.

Al marge, JJpD ha denunciat davant de la Comissió de Venècia l'"anomalia que està vivint Espanya" amb un CGPJ caducat que atorga uns empars a uns jutges però no a altres "davant els mateixos atacs".

AJFV també ha aprofitat el torn de paraula per tractar "puntualment" el tema de la reforma del model d'elecció dels 12 vocals judicials del CGPJ. Ha insistit en la "necessitat" de "reformar abans de renovar", mentre que JJpD ha reiterat que "primer s'ha de renovar" i "a partir d'aquí" serà el Parlament qui determini si cal reformar.