Elisenda Alamany, Jaume Collboni i Ada Colau @EP. Fotomuntatge de CatalunyaPress

El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Castellana, ha explicat aquest dijous que la seva formació segueix en converses amb el govern de Jaume Collboni (PSC) per abordar la governabilitat de la ciutat i que no inclouen "altres actors" .

Ho ha dit en roda de premsa amb el regidor Jordi Coronas, en què ha insistit que en aquestes converses parlen de la ciutat, del futur i de la governabilitat, i sobre les quals no hi ha "massa novetats", ja que reitera que són temes profunds i que mereixen un debat tranquil i discret.

Ha precisat que a les trobades no s'inclouen "altres actors ni consideracions d'altres actors" i ha afirmat que no hi ha hagut cap reunió a tres entre PSC, ERC i BComú per a un possible tripartit.

Mentrestant, la líder de BComú, Ada Colau, ha explicat aquest mateix dijous que Collboni no els ha fet una proposta ferma per governar junts i que espera avançar en reunions els propers dies.

Colau, ha apuntat a "pressions" d'elits per evitar que el PSC governi la capital catalana amb el seu partit, i ha demanat a l'actual alcalde, Jaume Collboni, avançar a les negociacions.

"D'una manera directa o indirecta, hi ha determinades pressions perquè nosaltres no puguem estar en un futur govern", ha defensat en una entrevista d'aquest dijous a La2 i Ràdio4. Per això, ha urgit Collboni a "valorar si efectivament vol ser ben tractat per aquestes elits però no tenir una majoria suficient", i ha assegurat que no té cap dubte que aquestes elits preferirien un pacte PSC-Junts, en les seves paraules.

Tot i això, de moment sembla que Collboni no apostarà per renovar govern amb la seva anterior sòcia, Ada Colau. El socialista ha evidenciat, d'entretintes maneres, tenir més interès a negociar amb ERC i amb Junts, apostant per distanciar-se de la imatge que va deixar l'exalcaldessa.