Muntatge fet amb fotos d'Europa Press

L'Alt Representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha reconegut que la ingerència estrangera suposa una amenaça en els processos electorals a Europa, però no ha volgut entrar a valorar la petició de l'Eurocambra que s'investiguin les suposades ingerències russes al Procés.

"La ingerència estrangera a les eleccions és un dels greus problemes que té la democràcia a Europa i al món", ha destacat Borrell en declaracions a la premsa a Madrid, després de participar en un esmorzar informatiu, per això el Servei de Acció Exterior de la UE compte precisament amb un programa per lluitar contra la ingerència estrangera i la desinformació en processos electorals.

Segons l'alt representant, hi ha "alguns països que ho fan a escala industrial" per això de cara a les eleccions europees del mes de juny que ve "caldrà estar molt vigilants perquè no es repeteixi el que ja va passar a les últimes eleccions".

"La ingerència i la desinformació en el procés democràtic és una cosa que hem de vigilar perquè hi ha molts agents exteriors que interfereixen en els nostres processos, sembrant desinformació", ha insistit, recalcant que amb això no s'està referint al cas concret dels vincles entre el independentisme català i Rússia.

Preguntat expressament si comparteix la decisió de l'Eurocambra d'ordenar que s'investiguin els contactes entre Carles Puigdemont i persones properes al Kremlin, Borrell s'ha limitat a assenyalar que si els eurodiputats així ho han votat "les raons tindran". "Jo no sé més del que el Parlament sap", ha puntualitzat.