L' Audiència de Barcelona ha arxivat la causa en què l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, estava processada per un presumpte delicte de desobediència per la suposada participació a la Declaració Unilateral d'Independència (DUI).

A la interlocutòria, el tribunal decideix arxivar la causa perquè tant Gabriel com la Fiscalia van demanar a fer-ho i l'altra acusació, Vox, no s'ha pronunciat en el termini que tenia per fer-ho.

Per això, el tribunal ha acordat el sobreseïment lliure de la causa i l'arxiu definitiu, una decisió que arriba un any després que les diligències arribessin a l'Audiència de Barcelona des del Tribunal Suprem (TS).

La causa es va instruir al Suprem de la mà de l'instructor del 'procés', Pablo Llarena, i es va traslladar a Barcelona després que tant la Fiscalia com la defensa de Gabriel el van reclamar perquè ja no era aforada.

INSTRUCCIÓ AL SUPREM



L'instructor va concloure el sumari després de prendre declaració a Gabriel, que va comparèixer voluntàriament al Suprem després de tornar de Suïssa, on havia estat des que va ser processada el 2018 i on viu actualment.

En aquell moment, la Fiscalia va demanar traslladar la causa a l'Audiència de Barcelona amb la intenció que aquest tribunal la jutgés acusada de desobediència, però finalment ha desistit de la seva acusació, considera que no va cometre cap delicte i ha reclamat l'arxiu que ja han acordat els jutges.

Durant la instrucció de la causa, Gabriel va declarar al Suprem i va negar haver comès un delicte de desobediència per la seva suposada implicació a la DUI.