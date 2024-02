Dani Sirera amb Alberto Fernández i Elias Bendodo @ep

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que deixi de desfullar la margarida sobre amb qui governarà la ciutat.



Avui en roda de premsa, després de mantenir una reunió amb el Vicesecretari General de Política Autonòmica i Municipal i Anàlisi Electoral del Partit Popular, Elías Bendodo, el president regional, Alejandro Fernández, i els consellers de districte, Sirera ha assenyalat que “Barcelona segueix amb els mateixos problemes que quan governava Colau: la inseguretat continua creixent, la mobilitat continua empitjorant, la manca de llum continua sent la mateixa…”. Per això, ha demanat a Collboni que “s'oblidi de Tik Tok i visiteu tots els barris de Barcelona per acabar amb els problemes dels veïns”.



El president del grup municipal ha afirmat que “sé que és difícil governar sol, però es pot fer amb feina i amb diàleg. Collboni ha de ser conscient que és l'alcalde i ja ha de començar a governar, portem sis mesos perduts”.



Dani Sirera també ha demanat a Comunes, Junts i ERC que “deixin de pensar-hi i pensin en el conjunt de la ciutadania de Barcelona. No pot ser que per aprovar projectes que la ciutat necessita, exigeixin estar al govern municipal”. En aquest sentit, Sirera ha destacat que "Barcelona és molt més que com vagi al líder de Junts, a la líder dels Comuns oa la líder d'ERC".



Preguntat pels possibles pactes de govern de Collboni, Dani Sirera ha defensat que “jo li demano que governi per a tothom i amb tothom. Que pugui parlar amb Junts, amb Comunes, amb ERC… però també amb el Partit Popular. Estic segur que si el PP té influència al govern municipal, Barcelona anirà millor”. També ha afegit que si el PSC pactés amb ERC “és el mateix que amb Colau, són dues cares de la mateixa moneda. Les polítiques de decreixement que proposen, tant els uns com els altres, són les que Barcelona ha de deixar enrere i si el senyor Collboni no ho entén, no anem bé”.



"Tots hem d'acostar-nos perquè Barcelona torni a ser la ciutat de les oportunitats que nosaltres defensem", ha conclòs.