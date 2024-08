Marchena i Lamela s'aparten de la causa contra Serret i Simó per l'1-O

La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, en declaracions

Els jutges Manuel Marchena, Andrés Martínez, Antonio del Moral, Carmen Lamela i Leopoldo Puente s'han apartat de la causa oberta al Tribunal Suprem (TS) contra les conselleres de la Generalitat en funcions Meritxell Serret i Anna Simó (ERC), investigades per el referèndum de l'1-O, per això la deliberació sobre l'aplicació de l'amnistia queda suspesa.

La decisió dels cinc magistrats respon al recurs presentat per Serret i Simó, que atribuïen als jutges manca d'imparcialitat per les "intervencions jurisdiccionals prèvies" i ha estat comunicada a la Sala Segona del TS, segons la resolució a què ha tingut accés Europa Press aquest dijous.

L'alt tribunal "suspèn el curs del procés" i dóna compte a la Sala perquè resolgui sobre les abstencions, inclosa la del jutge Marchena, que va presidir el tribunal que va jutjar i va condemnar els responsables del referèndum.

Marchena s'aparta de la causa, encara que precisa que no hi concorre causa específica d'abstenció, però ho fa "per evitar qualsevol temor de les parts sobre la parcialitat d'aquest tribunal".

En un comunicat, ERC valora positivament la decisió dels magistrats i confia que el procés continuï "amb totes les garanties", després d'assegurar, textualment, que l'amnistia és inevitable perquè la llei és robusta.