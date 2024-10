El PP trenca negociacions amb el Govern en matèria de la crisi migratòria a les Canàries

La ruptura recent de negociacions entre el Partit Popular (PP) i el Govern d'Espanya en relació amb la crisi migratòria a les Canàries ha suscitat un debat candent en l'àmbit polític. El motiu central d'aquesta topada rau en l'exigència del PP que el Govern accepti l'ajuda de la Unió Europea (UE) per abordar la situació crítica que enfronten les illes.

El portaveu del PP, Miguel Tellado, ha estat la veu principal en aquesta controvèrsia, afirmant que el Govern no es pot negar a rebre assistència europea per motius d'interès polític. La reunió que estava programada per al dilluns 8 d'octubre del 2024 amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha estat suspesa a causa de la postura intransigent del PP, que ha deixat clar que no mantindrà converses fins que l'Executiu "recapaciti".

La crisi migratòria a les Canàries s'ha convertit en un problema urgent, i el rebuig del PP a la negativa del Govern a acceptar l'ajuda de la UE, així com a delegar la resposta a les comunitats autònomes, ha generat tensions addicionals. En les declaracions, Tellado ha qualificat d'inacceptable que el Govern impedeixi l'arribada d'ajuda europea i ha denunciat que s'ha negat a sol·licitar el suport de Frontex, l'agència europea de control de fronteres.

El PP ha sol·licitat a més documentació i comunicacions entre Espanya i la Comissió Europea per tenir una comprensió més clara de la situació. Tot i això, el Govern ha respost acusant el PP de trencar les negociacions "injustificadament", generant un intercanvi d'acusacions entre les dues parts. En particular, el PP ha denunciat l'incompliment d'acords per part del Govern i ha al·legat filtracions d'informació a mitjans de comunicació.