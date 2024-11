Santiago Abascal, elegit president de Patriots, formació que integren també els partits d'Orban i Le Pen

El president de Vox, Santiago Abascal, ha estat proclamat aquest dissabte president del partit Patriots, que té reflex al Parlament Europeu a Patriots Group (Patriotes per Europa), el tercer més gran de l'Eurocambra, i del qual també formen part les formacions liderades per l'hongarès Viktor Orban i la francesa Marine Le Pen.



Aquesta formació (Patriots Party) agrupa formacions d'11 països europeus i compta amb 86 diputats al Parlament comunitari, que representen més de 19 milions d'europeus, sent el tercer grup per darrere del Partit Popular Europeu i del Grup Socialista S&D.



El grup parlamentari va néixer després de les eleccions europees el mes de juny passat d?una aliança entre Fidesz, formació del primer ministre hongarès, Viktor Orbán; l'ultradretà Partit de la Llibertat d'Àustria (FPO) i el populista txec Aliança de Ciutadans Descontents. També forma part d'aquesta aliança l'Agrupació Nacional francesa de Marine Le Pen, que ha estat, com Orban, a la cita de París en què Abascal ha estat elegit president.



Segons ha explicat Vox mitjançant un comunicat, el grup de Patriots es configura com un actor polític fonamental a l'escenari europeu i el partit afronta el repte de consolidar aquesta majoria alternativa a la tradicional coalició de socialistes i populars.



"No en va --destaca Vox-- quatre dels partits integrats a Patriots són els guanyadors dels comicis europeus a quatre Estats membres: França, Àustria, Hongria i la República Txeca".



La formació espanyola subratlla que Abascal manté una "excel·lent relació" amb altres partits i mandataris del continent americà, cosa que, a parer seu, "facilitarà molt les línies de treball comú en defensa de la sobirania i prosperitat de les nacions, el respecte mutu i la defensa de la llibertat".