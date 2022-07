Barcelona Beach Festival | @ep

COMUNICAT OFICIAL DE LIVE NATION ESPANYA, organitzador del Barcelona Beach Festival:

Davant l'ANUNCI emès per l' Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en què denega la llicència a LIVE NATION ESPANYA per a la celebració del Barcelona Beach Festival per haver presentat fora de termini la documentació necessària per obtenir l'informe preceptiu i vinculant de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat. Live Nation Espanya nega rotundament la veracitat del contingut de tal comunicat.

MÉS INFORMACIÓ El Barcelona Beach Festival es queda sense llicència a un dia de la inauguració i no es podrà celebrar



Per contra, Live Nation afirma que la sol·licitud de l'informe de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat és obligació i responsabilitat exclusiva de l'administració responsable d'autoritzar l'activitat. Ha estat l' Ajuntament de Sant Adrià de Besòs qui va presentar l'esmentada sol·licitud fora de termini, encara obrant en poder seu el projecte de l'activitat amb la suficient antelació.



El Barcelona Beach Festival ha estat organitzat per Live Nation en 6 edicions anteriorment, 2014-2019, sent un èxit d'organització i seguretat per al públic, els artistes i l'entorn on se celebra. Live Nation té, per tant, un coneixement extens i exhaustiu de la documentació que cal presentar i dels seus terminis.



Live Nation és la principal promotora de concerts, festivals i altres esdeveniments públics, promovent a l'any 40.000 concerts, més de 100 festivals de gran format, i venent 500 milions d'entrades dels esdeveniments.



Live Nation Espanya té la seu social a Barcelona des de la seva fundació, fa més de 35 anys, i ha realitzat com a promotor a Catalunya més de 2.000 concerts en aquest període, i ha contribuït fortament al desenvolupament cultural i econòmic de la comunitat.



La denegació de la llicència per part de l' Ajuntament de Sant Adrià de Besòs sense causa justificada, provoca un enorme perjudici a la ciutat de Barcelona ia la de Sant Adrià de Besòs, on els principals DJ del món estan a l'espera del festival tan estimat, a més de la decepció ocasionada a més de 25.000 fans que vénen de tot arreu del món.



Live Nation anuncia que no li queda més remei que la interposició d'una querella criminal contra l' alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, la Sra. Filomena Cañete Carrillo, i contra la primer tinent d'alcalde la Sra. Ruth Soto García, així com la interposició d'una reclamació de responsabilitat patrimonial davant de l' Ajuntament pel trencament econòmic i reputacional resultat de la seva actuació



Tots a Live Nation estem desolats, encara que no renunciem a celebrar el Barcelona Beach Festival demà, i estem desplegant tots els recursos al nostre abast perquè així sigui, comptant per això amb el suport de la majoria de les institucions i entitats de Catalunya , Barcelona i el mateix Sant Adrià de Besòs. Live Nation té tot preparat i el muntatge del festival llest, en espera del públic perquè el festival es dugui a terme.



Si malgrat això no aconseguim una rectificació de l' Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, obligant-nos a la cancel·lació del Barcelona Beach Festival, demanem disculpes des d'aquest mateix moment als artistes, així com a tots els assistents de totes les parts del món, que rebran els propers dies la devolució de l'import de les entrades.