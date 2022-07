L'Antonov An-225, l'avió més gran del món va ser fabricat amb l'objectiu de traslladar el transbordador espacial rus Buran. Amb la independència d'Ucraïna, el 1991, l'aeronau va quedar a Kíev i es va utilitzar per a missions humanitàries.





L'Antonov An-225 va ser construït a la dècada del 80, quan Ucraïna era encara una de les Repúbliques Socialistes Soviètiques, abans de la caiguda del mur de Berlín primer i de la Cortina de ferro després. La seva creació està íntimament lligada a la carrera espacial russa, ja que la seva missió era transportar el Buran, el transbordador espacial fabricat per OKB-5 amb què l'URSS va arribar a l'espai en una missió no tripulada.

El transbordador Burán havia de ser portat des de Moscou fins al sud del Kazakhstan, però construir una ruta que creuarà dos rius i passarà per les muntanyes Urals era gairebé una obra faraònica per a aquesta única utilitat. Per això es va decidir construir l'avió més gran vist fins aleshores, ja que l'Antonov An-124, el de major port existent, no era prou llarg.



Es diu que l' An-225 és una evolució de l'An-124 Ruslán, avió al qual se'l coneix com Súper-Ruslán , ja que es va prendre un d'aquests avions i se'l va dotar d'extensions del seu fuselatge tant endavant com a la part posterior, se li van afegir dos motors extra per arribar a sis turbines, juntament amb noves arrels alars. També es va haver de modificar el tren d'aterratge portant-lo a 32 rodes, es van eliminar la porta i la rampa del darrere i es va transformar la cua, donant-li una vista que és característica d'aquest avió, amb un doble estabilitzador horitzontal de grans dimensions.

