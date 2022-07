El que fos cap de la Fórmula 1 està sent investigat per les autoritats del Regne Unit per un possible frau fiscal . El també expilot anglès ha estat acusat d'un frau per falsa representació relacionat amb el seu patrimoni a l'estranger .

Després d'una investigació, la Hisenda del Regne Unit preveu que la quantitat pot rondar els 464 milions d'euros , tal com va anunciar la Fiscalia britànica. Ecclestone va ser apartat del màxim càrrec de la FIA el 2017 després de quaranta anys i la fiscalia l'acusa de no declarar els seus actius fora del país. Andrew Penhale, físcal en cap va autoritzar la presentació de càrrecs .

Ecclestone novament davant la justícia / @EP

De fet, Bernie acumula les polèmiques al voltant de la seva figura, i és que, a més de defensar públicament Vladimir Putin , va ser detingut al maig. L'exexecutiu de 91 anys, va ser capturat a Brasil per portar una arma abans de pujar a un avió privat.