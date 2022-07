Sara Gallego salta a la glòria / Foto extreta del Twitter @atletismeRFEA

Sara Gallego va debutar al mundial en les sèries de 400 metres tanques on les quatre primeres es classificaven per a la semifinal. L'estadi Hayward Field d'Oregon va ser testimoni de la gran actuació de la plusmarquista espanyola. L'esportista entrenada pel català Àlex Codina , va finalitzar tercera amb una marca de 55.09 en una cursa on la campiona olímpica nord-americana Sydney McClaughin va vèncer de manera clara (53.95). La nord-americana posseeix actualment el rècord universal (51.41). La corredora de l'Hospitalet va prendre de referència des del carrer 7 a l'americana i va aconseguir el quart millor temps de la seva carrera.

Classificació de la sèrie / Foto extreta del Twitter @WCHoregon22

L'atleta espanyola de només 21 anys haurà de córrer per sota dels 54 segons si vol passar a la final, ja que les favorites van avançar ronda. A més de McClaughin, Femke Bol també es va classificar després de realitzar el millor temps de les sèries (53.90)