L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, presentant la curta edició de Junts Fem Barri/@Ajuntament Gavà

L' alcaldessa de Gavà , Gemma Badia , va presentar el 22 de juliol els resultats de la quarta edició de Junts Fem Barri , on les votacions han conclòs la realització de 14 propostes guanyadores. Entra elles, s'hi inclou la construcció d'un parc infantil a l'entorn del centre cívic de Ca n'Espinós , la renovació de la pista esportiva de Can Tries i millores a l'accessibilitat a la plaça del Pare Poveda i al passatge de Jaume Huguet, com les propostes més votades.

El programa de Junts Fem Barri està dirigit a la participació de la ciutadania en la millora dels barris . Aquest any, el projecte ha incrementat la seva dotació pressupostària als 600.000 euros, 100.000 més que en anteriors convocatòries. De les 36 propostes presentades aquest any (12 presentades per l'Ajuntament i 24 sorgides de la ciutadania), la gran majoria de les vencedores són a proposta dels veïns i veïnes, concretament 10. Totes s'ajustaven als requisits del programa, que exigien que el cost de la iniciativa no fos superior als 50.000 euros.



L'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta “de poder fer aquesta inversió a l'espai públic i que aquesta sigui gràcies a la decisió i mobilització dels nostres veïns i veïnes, que hi han participat àmpliament. Fins i tot s?han fet campanyes per promocionar determinats projectes des dels barris. I això és bo: tenir una comunitat motivada perquè s'execute una millora concreta” . A més, ha assenyalat que la participació de la ciutadania no quedarà ací. “Tindrem comunicació constant amb les persones que han fet les propostes, perquè volem que s'impliqui en la seva definició, en el com, el què i on l'executarem”.

Finalment, l'Ajuntament incrementarà la inversió en 2.950 euros per donar lloc a un

projecte més: la instal·lació de baranes al carrer de la Salut ia la plaça de la

Solidaritat.

A les votacions, que van tenir lloc entre el 15 de juny al 17 de juliol, hi han participat 1.966 persones, que han emès el seu vot a les urnes distribuïdes en diferents instal·lacions municipals o bé a través de la plataforma Gavà participa, Gavà decideix. A la consulta hi ha participat un 5% del cens (persones majors de 16 anys empadronades a Gavà i empresaris i comerciants amb negoci a la ciutat, siguin o no residents). Una participació que, tal com afirma el consistori, consolida aquest programa de participació ciutadana.



Ara, els Serveis Tècnics municipals realitzaran els tràmits necessaris per

executar els 14 projectes escollits.