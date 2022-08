La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, intervé durant un esmorzar informatiu d'Europa Press, a l'hotel Villa Magna, el 7 de juliol del 2022, a Madrid (Espanya).

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC ), organisme dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, va rebre els dies 16 i 17 de juliol un ciberatac de tipus ransomware, segons ha informat aquest dimarts el departament que dirigeix Diana Morant .

En aquest sentit, el Ministeri ha indicat que el ciberatac va ser detectat el dia 18 de juliol i "immediatament" es va activar el protocol marcat pel Centre d'Operacions de Ciberseguretat (COCS) i el Centre Criptològic Nacional (CCN).

"Aquest atac és semblant al que han patit altres centres de recerca com l'Institut Max Planck o l'Administració Nacional d'Aeronàutica i de l'Espai dels Estats Units (NASA)", ha assenyalat Ciència.

Alhora, ha apuntat que, mancant l'informe final de la investigació, "els experts assenyalen que l'origen del ciberatac procedeix de Rússia i indiquen que, fins ara, no s'ha detectat pèrdua o segrest d'informació sensible o confidencial".

També ha destacat que les mesures emprades per controlar i resoldre l'atac han comportat un tall d'accés a la xarxa a diversos centres, seguint l'estricte protocol internacional necessari per aturar l'incident i garantir que no s'estengui l'atac als centres que no es han vist directament afectats.

Fins ara una mica més d'una quarta part dels centres del CSIC ja disposen de connexió a la xarxa i els propers dies es restablirà a tota la xarxa de centres. El CSIC disposa de múltiples mecanismes de seguretat que eviten diàriament més de 260.000 atacs registrats, segons les dades del Ministeri.

Després de l'atac, Juan Ignacio López-Bas Valero i María Muñoz Vidal, diputats del Grup Parlamentari Ciutadans, han presentat una pregunta en què se sol·licita resposta per escrit sobre la caiguda dels serveis d'internet del CSIC.